Questa modella spagnola sta suscitando scalpore con le sue foto ispirate agli anni 2000.

Cindy Kimberly, modella spagnola di origine olandese, ha lasciato il segno ancora una volta. Nella sua recente serie di foto condivise su Instagram, rivisita l'estetica degli anni 2000, mescolando glamour retrò, nostalgia cinematografica e un atteggiamento sicuro di sé.

Un ritorno all'estetica "Y2K"

Cindy Kimberly mostra una chiara affinità con i codici visivi dei primi anni 2000: luci calde, accessori scintillanti e scenografie che ricordano i video musicali pop dell'epoca. Attraverso la sua messa in scena, fa rivivere lo spirito da "icona fashion" di quella generazione, un mix di spontaneità e raffinatezza che evoca l'alba dell'era digitale.

Questa serie di foto rivisita questa tendenza con un tocco personale: scatti attentamente posati e inquadrati, e un'atmosfera sobria. I follower della modella spagnola hanno subito notato l'attenzione ai dettagli, elogiandone l'occhio artistico e la capacità di catturare la nostalgia.

Un omaggio a "The Bling Ring"

Il dettaglio che ha particolarmente affascinato i suoi fan è stata l'ultima foto del carosello: un sottile riferimento al film "Bling Ring" di Sofia Coppola. Cattura lo spirito del film, un mix di fascino per la moda e delicata critica al culto delle celebrità. Questo tocco cinematografico ha generato molto entusiasmo nei commenti. Gli utenti di Internet hanno apprezzato questo cenno artistico, inondando la sezione commenti con messaggi entusiasti e ammirati: "iconica", "comprende perfettamente l'estetica degli anni 2000" e "degna di un film".

In sintesi, rivisitando il mondo degli anni 2000 senza cadere nella caricatura, Cindy Kimberly dimostra di saper trasformare una semplice pubblicazione in un vero e proprio momento di estetica e cultura pop.