A 21 anni, questa modella britannica riflette su un intervento di chirurgia estetica di cui si è pentita.

Léa Michel
A soli 21 anni, Apple Martin, figlia dell'attrice americana Gwyneth Paltrow e del cantautore britannico Chris Martin, si sta già affermando come modella e stella nascente. Apparsa nel video di "Beauty Secrets" per Vogue , la giovane donna ha rivelato la sua routine di bellezza da "studentessa stressata", nonché un intervento di chirurgia estetica a cui si è sottoposta da adolescente e di cui ora si pente. In questo modo, apre un dialogo sincero sulla pressione della bellezza, le insicurezze e l'accettazione di sé.

"Una volta mi sono sottoposto a un intervento... e me ne sono pentito."

Nel video, Apple sceglie la trasparenza: ammette di essersi sottoposta a filler alle labbra solo una volta, a 18 anni. Spiega, tuttavia, di aver trovato subito il risultato "troppo grande" e di non riconoscersi. Questa riflessione, a distanza di qualche anno, funge da implicito monito sulle decisioni cosmetiche prese troppo presto, sotto l'influenza delle tendenze e dei social media.

Lungi dal glorificare la procedura, Apple Martin insiste di non essere tornata indietro e che questa scelta resta per lei "un'esperienza da cui ha imparato una lezione". Illustra così il dilemma che affrontano molti giovani adulti: voler conformarsi a un'immagine idealizzata e imparare ad accettare il proprio volto così com'è.

Dall'acne all'accettazione di sé

Nello stesso video, la giovane modella racconta anche dei suoi problemi di acne al liceo, che descrive come "fonte di imbarazzo e calo di autostima". Senza drammatizzare, racconta quanto queste eruzioni cutanee abbiano pesato sulla sua autostima durante l'adolescenza. Oggi, il suo messaggio è cambiato: ci ricorda che avere brufoli o imperfezioni fa parte della condizione umana e "non è la fine del mondo".

Sottolinea l'impatto dello stress, che sottolinea con ironia mostrando i piccoli segni sulla fronte. Il suo messaggio è chiaro: più si drammatizza, più la pelle ne risente. Mostrando il suo viso senza trucco in video, Apple normalizza una realtà che molti preferiscono nascondere e offre una visione più compassionevole della bellezza.

Tra tradizione, eleganza e modelli

Apple Martin non opera "nel vuoto": cita sua madre, Gwyneth Paltrow, e sua nonna, l'attrice americana Blythe Danner, come "due donne iconiche" che ammira profondamente. Entrambe attrici rinomate e icone di stile, incarnano per lei "una bellezza elegante e decisa". Citandole, Apple dimostra di far parte di una stirpe di personaggi pubblici, tracciando al contempo il proprio percorso e sviluppando la propria immagine.

Questa prospettiva rispettosa ma distaccata sulle sue origini familiari getta luce anche sul suo rapporto con la bellezza: intrappolata tra standard elevatissimi, esposizione mediatica e desiderio di rimanere autentica, la giovane donna cerca di trovare un equilibrio personale. La sua onestà riguardo alle procedure cosmetiche – e non solo – contribuisce a costruire un'immagine più sfumata, lontana dalla "perfezione artificiale" spesso associata allo star system.

Riflettendo su un intervento di chirurgia estetica di cui si è pentita, Apple Martin offre una preziosa visione delle insidie della pressione estetica nell'era dei filtri e dei social media. Il suo racconto fonde lucidità, autoironia e desiderio di trasparenza: sì, ha provato i filler per le labbra, ma ora preferisce le soluzioni temporanee e creative offerte dal trucco. Invia un messaggio potente alla sua generazione: l'importante non è cancellare ogni "difetto", ma imparare a convivere con il proprio riflesso, facendo scelte che riflettano veramente chi siamo.

