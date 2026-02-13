"Occhi da cerbiatta": lo sguardo della modella spagnola è ammaliante

Cindy Kimberly, modella spagnola di origine olandese conosciuta su Instagram come @wolfiecindy, sta infiammando il web con un recente selfie in cui il suo sguardo è "particolarmente ipnotico", secondo i suoi follower. Nella foto, i suoi occhi appaiono ancora più espressivi del solito, amplificati da un trucco delicato con ciglia allungate e sfumature delicate. I fan la stanno ricoprendo di elogi, paragonandola a "una cerva".

Uno sguardo che ha affascinato per molto tempo

Cindy Kimberly non è estranea ai commenti sui suoi occhi leggermente a mandorla, spesso descritti come "da cerbiatta" o "irreali". In questa nuova foto, l'effetto è accentuato dalla luce naturale, dal fard rosato e dalle labbra lucide, creando una profondità sognante. Nata nei Paesi Bassi ma cresciuta in Spagna, sulla Costa Blanca, è diventata famosa nel 2015 grazie a un post di Justin Bieber ( "Oddio, chi è questo!!!" ). Oggi, con oltre 7 milioni di follower, è una modella e un'icona della moda, apparsa sulle copertine delle riviste.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

Le reazioni appassionate dei tifosi

I commenti piovono: "Occhi da cerbiatta perfetti", "Sembra un'eroina delle fiabe", "Il tuo sguardo mi scioglie il cuore ogni volta". Gli utenti di Internet sottolineano che questa foto spinge l'effetto all'estremo, con tutorial su TikTok per ricreare questo look virale da "occhi da cerbiatta". Molti la vedono come una "musa romantica" e notano che i suoi selfie lanciano costantemente tendenze beauty.

Il suo stile e la sua ascesa

Cindy eccelle nei ritratti artistici, condividendo spesso fan art. Il suo trucco distintivo – occhi definiti, labbra naturali – valorizza perfettamente i suoi lineamenti ispano-indonesiani. Da babysitter a influencer, ha sfilato a Madrid, collaborato con diversi brand e fondato Loba, una linea di abbigliamento trendy e personalizzata.

Questa foto di Cindy Kimberly conferma il suo potere di affascinare: un semplice selfie in cui i suoi occhi da cerbiatta catturano più che mai. Oltre al passaparola, incarna una bellezza senza tempo che ispira milioni di persone, dimostrando che il suo sguardo rimane la sua risorsa più preziosa sui social media.