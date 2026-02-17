Su una spiaggia brasiliana, questa modella "curvy" mette in mostra la sua figura

Leslie Sidora, modella francese "curvy" di origine mauriziana e brasiliana, illumina Instagram da una spiaggia iconica del Brasile, con il Pan di Zucchero (montagna all'imbocco della baia di Guanabara a Rio de Janeiro, Brasile) come spettacolare sfondo.

Un look estivo

In questo carosello di foto, Leslie Sidora appare prima in un selfie allo specchio in un bagno pulito e luminoso, indossando un costume da bagno bianco a due pezzi che le esalta la figura, poi passeggia sulla sabbia, a piedi nudi, di fronte alle onde e alle montagne sotto un cielo nuvoloso. Il suo chignon alto e naturale e il sorriso completano un'immagine luminosa e serena, dove la luce soffusa dell'ambiente mette in risalto la sua presenza radiosa.

Nei suoi post, Leslie ha scritto: "Un outfit che non vedo l'ora di indossare di nuovo dopo l'inverno", una nota ottimistica che riecheggia l'attuale stagione invernale e promette il ritorno di un clima più caldo.

I fan sono completamente sbalorditi.

Le reazioni dei suoi follower sono arrivate con entusiasmo: cuori, fiamme e commenti come "🔥🔥" , "Così bella!" , "Regina" e "Perfezione" hanno elogiato la sua sicurezza e la sua presenza magnetica. Hanno celebrato una bellezza inclusiva e potente che ispira l'accettazione di sé, trasformando questo post in una vera e propria spinta di body positivity.

Su questa spiaggia brasiliana, Leslie Sidora incarna una figura sinuosa e radiosa e un look da spiaggia senza tempo. La sua didascalia nostalgica e queste immagini baciate dal sole scaldano i cuori nel cuore dell'inverno, invitandoci a sognare l'estate e l'autenticità.