Ha creato una borsa che si chiude come un reggiseno, e gli utenti di internet la adorano.

La content creator Marie Gaguech (@mariegaguech) ha attirato l'attenzione con un video che mostra un accessorio davvero unico. Nel suo post "Cosa c'è nella mia borsa @_sarah_levy?", presenta una borsa disegnata da Sarah Levy, pensata per essere indossata direttamente sul petto e concepita come un pezzo che si colloca a metà strada tra oggetto pratico e accessorio di stile.

Una borsa diversa da tutte le altre

Nel suo video, Marie Gaguech (@mariegaguech) presenta la borsa Sarah Levy, sottolineandone le dimensioni compatte e dimostrandone la capacità di contenere l'essenziale. Ciò che colpisce immediatamente è il suo design. A differenza di una borsa classica, non si porta a spalla né a tracolla. Si allaccia invece direttamente sul davanti, con una struttura che ricorda chiaramente un reggiseno. Questo approccio originale è sufficiente a trasformare l'accessorio in un vero e proprio spunto di conversazione.

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Una creazione che si colloca all'incrocio tra abbigliamento e accessori.

Sul suo sito web, la designer belga Sarah Levy presenta questo modello come "Habit 01 Chest Bag Black". La descrizione del prodotto lo definisce un accessorio in morbida pelle con tasca integrata, tracolla regolabile e fascia regolabile sul busto. In altre parole, non si tratta solo di una novità estetica. La designer ha creato un vero e proprio ibrido, a metà tra abbigliamento, pelletteria e oggetto scultoreo. Questo approccio si allinea con il modo in cui diversi articoli presentano il suo lavoro: un mondo in cui gli accessori vengono indossati quasi come un'estensione del corpo.

Questa borsa sta attirando così tanta attenzione perché gioca su più livelli contemporaneamente. Innanzitutto, la sua forma sorprende, sovvertendo un capo d'abbigliamento ormai classico. Inoltre, piace agli utenti per la sua funzionalità, dato che il video di Marie Gaguech (@mariegaguech) si basa proprio sull'idea di mostrare cosa si può mettere al suo interno.

Sarah Levy, una stilista che si sta già facendo un nome

L'interesse suscitato da questa creazione si spiega anche con il percorso professionale di Sarah Levy. La stilista belga ha vinto l'ANDAM Accessories Prize nel 2025, un riconoscimento che ha contribuito ad accrescere la sua visibilità nel mondo della moda.

Il suo lavoro viene spesso descritto come "un modo di reinventare i gesti quotidiani attraverso accessori ibridi, espressivi e funzionali". Questa borsa portata a tracolla incarna perfettamente questa filosofia: non si limita ad accessoriare un outfit, ma propone un nuovo modo di pensare a dove e come una borsa può essere indossata.

Con questo video che presenta la borsa Sarah Levy, la content creator Marie Gaguech (@mariegaguech) mette in luce un accessorio che sfida le convenzioni. Più che un semplice oggetto insolito, questa creazione dimostra come gli accessori più discussi siano spesso quelli che ribaltano le aspettative quel tanto che basta per sorprendere senza sacrificare la funzionalità.