Osate indossare il costume da bagno in inverno: un'idea di moda che funziona

In inverno, le temperature non sono certo adatte ai costumi da bagno. A meno che non viviate a Tahiti e siate immuni al freddo, questi indumenti che accompagnano i nostri bagni salati in mare non vedono la luce del sole durante i mesi più freddi. Tuttavia, i costumi da bagno possono anche essere integrati in completi in pile e sono perfetti nonostante le basse temperature. Un modo elegante per sfruttarli al meglio tutto l'anno.

Indossare il costume da bagno in inverno? No, non è una follia.

Camminare in costume da bagno nel cuore dell'inverno senza prendere freddo sembra essere il privilegio degli isolani e di chi vive nell'emisfero australe. È un lusso concesso solo a chi ha un guardaroba composto esclusivamente da magliette e canottiere e la cui pelle d'oca si rizza a 25 °C. Altrimenti, per indossare un costume da bagno al di fuori della sua stagione preferita, è necessaria una pelle incredibilmente forte o sangue vichingo. Indossare un costume da bagno in inverno, quando la temperatura è sotto lo zero e il gelo ricopre il terreno, è praticamente irresponsabile. È il modo migliore per prendere il raffreddore, a meno che non siate scandinavi e abbiate trascorso tutta l'infanzia a fare pisolini nella neve.

Eppure, questo costume da bagno, più adatto al caldo soffocante che al freddo gelido, è un capo versatile, e la content creator @arlindaxnyward lo dimostra con un raro senso dello stile. Porta questo capo essenziale per la spiaggia fuori dalla sua zona di comfort e lo abbina a capi in lana, imbottiti e caldi. Mentre in piena estate, il costume da bagno viene spesso indossato insieme a parei a fantasia, pantaloni di lino e abiti avvolgenti facili da dimenticare sulla sabbia, in inverno richiede una maggiore copertura.

La fashionista che osa l'impensabile sostituisce i sandali con stivali d'ispirazione rock e i teli da mare con giacche foderate in pelle o trapuntate, per un look a metà tra sole e nuvole. Un mix di stili e materiali che, sorprendentemente, non stona. Grazie alla tecnica del layering , spinge i confini del costume da bagno, un capo un tempo pensato per le giornate calde e le sdraio.

Ispirazioni di moda per renderle tue in ogni stagione

Il costume da bagno, naturalmente aperto per rivelare la pelle e cucito per lasciar passare il sole, non è solo per piscine clorate o spiagge affollate. Anche se potrebbe non sembrare ovvio, può essere indossato anche su pavimenti innevati e durante le bufere di neve ghiacciate. E non c'è bisogno di essere Kendall Jenner o Hailey Bieber per ricevere questo "trattamento speciale". L'idea non è quella di uscire con un minuscolo top a triangolo. Non siamo qui per competere con la scandalosa Britney Spears.

Intelligenza e logica sono fondamentali. Come consiglia la fashionista dallo stile anticonformista, è meglio scegliere uno stile versatile che dia l'illusione di un body. Ad esempio, un costume intero dorato con delicate arricciature diventa un intimo casual incredibilmente elegante. Un'altra regola d'oro per evitare di sembrare di aver perso il volo per Punta Cana: la sovrapposizione. Mentre in estate il costume domina la nostra silhouette, in inverno passa in secondo piano, come uno sfondo. Il trucco? Lasciarlo intravedere con discrezione, sotto un blazer o dietro una sciarpa .

Nel suo video dimostrativo, la content creator abbina il costume da bagno a gonne di lana, bomber oversize che sembrano quasi pesanti, blazer immacolati e passamontagna all'uncinetto . E per proteggersi dai brividi ma non dai complimenti, stratifica sapientemente i suoi vestiti. In ogni outfit, si assicura sempre di rispettare con discrezione le regole della teoria dei colori.

Questi modelli di costumi da bagno sono compatibili con i look invernali.

Nella stagione degli aperitivi all'aperto, dei falò infiniti e delle serate in riva al mare, un costume da bagno è praticamente un capo a sé stante. È un capo completo a sé stante. Tuttavia, nella stagione della raclette e dei pisolini accanto al fuoco, un costume da bagno è meglio indossarlo con qualcos'altro. Infatti, nel suo video di esempio, l'appassionata di moda predilige stili con tagli estrosi ma sensati per il clima uggioso. Un costume intero con la schiena scoperta, un design asimmetrico a vita alta e un semplice top a fascia. Questi sono i capi essenziali per un tocco glamour.

Per le uscite quotidiane, scegli un costume intero vivace e leggermente sofisticato. E per le serate glamour, tira fuori il costume che di solito riservi alle calette appartate o alle piscine private. Un modello sgambato nei punti giusti, abbinato a un maglione leggero o a pantaloni sartoriali.

Indossare un costume da bagno in inverno potrebbe sembrare incongruo sulla carta, ma in pratica è geniale. Questo capo, che indossiamo per tutta l'estate, ha anche il potenziale per creare caldi look invernali. Un modo per mantenere un tocco di sole sulla pelle.