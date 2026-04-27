Perché sempre più donne scelgono di smettere di indossare abiti?

Considerato a lungo il capo d'abbigliamento femminile per eccellenza, quasi un elemento imprescindibile del guardaroba, l'abito sta perdendo terreno. Sia per le strade che negli armadi, sempre più donne se ne allontanano consapevolmente. Dietro questo cambiamento, sottile ma evidente, si cela molto più di una semplice evoluzione della moda: un nuovo modo di concepire comfort, libertà ed espressione di sé.

Il comfort prima di tutto, senza compromessi.

Il principale motore di questo cambiamento è semplice e molto concreto: il comfort. Le abitudini in fatto di abbigliamento si stanno evolvendo verso una maggiore praticità, con una chiara preferenza per capi comodi da indossare tutti i giorni.

Recenti studi sul consumo di abbigliamento femminile mostrano una chiara tendenza verso un look più casual. Jeans, t-shirt e capi più ampi sono al centro dell'attenzione, mentre abiti e gonne sono sempre meno diffusi. Uno studio Mintel del 2025 indica addirittura che il 78% degli adulti ora privilegia la comodità rispetto alle tendenze. In altre parole, il tuo outfit non deve più essere solo attraente, ma anche sufficientemente comodo da poter essere indossato tutto il giorno. E in questo contesto, i pantaloni spesso si rivelano la scelta migliore.

Un problema di sicurezza ancora troppo diffuso

Oltre al comfort, entra in gioco anche una questione più delicata: la sicurezza negli spazi pubblici. I numeri parlano chiaro. Uno studio Ipsos del 2020 indica che l'81% delle donne in Francia ha già subito molestie in luoghi pubblici. Tra queste, la maggior parte adatta il proprio comportamento, e in particolare il proprio abbigliamento, per limitare tali situazioni.

In questo contesto, la scelta di indossare pantaloni anziché un vestito può talvolta essere percepita come una strategia di protezione. Non è una questione di stile, ma di tranquillità. E questo la dice lunga su come alcune donne debbano ancora destreggiarsi nel loro ambiente.

Il lavoro da casa ha cambiato le abitudini

Un altro fattore importante è la diffusione del lavoro da remoto. Dal 2020, molte donne hanno visto cambiare la propria quotidianità. Meno vincoli professionali formali, meno codici di abbigliamento imposti e maggiore libertà nella scelta dei propri abiti. Di conseguenza, la comodità è diventata una costante nelle loro routine.

Pantaloni a gamba larga, jeans morbidi e abbigliamento casual sono diventati capi essenziali di tutti i giorni. E una volta adottati, è difficile rinunciarvi. Per molti, l'idea di "abituarsi" a certi capi più restrittivi semplicemente non ha più senso.

Una storia di libertà che affonda le radici nel passato.

Questo movimento si inserisce in una storia più lunga. In Francia, è importante ricordare che fino al 2013 un'ordinanza vietava alle donne di indossare pantaloni senza autorizzazione, sebbene non fosse più applicata da tempo. Per secoli, il cosiddetto abbigliamento "femminile" è stato codificato, standardizzato e regolamentato.

Il progressivo abbandono dell'abito in certi contesti si inserisce dunque in un continuum storico: quello di un guardaroba cosiddetto "femminile" che sta acquisendo sempre più libertà. Dal corsetto al tailleur, poi ai pantaloni, ogni passo ha segnato un cambiamento di norme verso una maggiore autonomia.

È più una questione di identità che di tendenza.

In definitiva, vestirsi non è mai un atto neutro. È un modo di presentarsi al mondo, di sentirsi bene nel proprio corpo e durante tutta la giornata. Per alcune donne, non indossare più abiti è una scelta deliberata, quasi simbolica, che rompe con i dettami tradizionali della "femminilità" codificata. Per altre, è semplicemente una questione di praticità e comfort fisico.

In tutti i casi emerge la stessa dinamica: l'affermazione di uno stile che rifletta la propria personalità, senza dover cedere alle aspettative esterne. E sebbene l'abito non sia scomparso, non è più un obbligo implicito. Sta tornando a essere ciò che dovrebbe sempre essere: un'opzione tra le tante, liberamente scelta in base ai propri desideri, al proprio comfort e a come ci si sente nella propria pelle.