Questa madre e sua figlia stanno reinterpretando i look iconici di Carolyn Kennedy su Instagram, suscitando scalpore.

Il minimalismo degli anni '90 non ha mai veramente abbandonato i nostri guardaroba. Su Instagram, un duo madre-figlia – Kara Mendelsohn e sua figlia Ella Grace – gli sta dando nuova vita ricreando le silhouette iconiche di Carolyn Bessette-Kennedy. Il risultato: video accattivanti e un'ondata di ammirazione per l'eleganza senza tempo.

Un'icona di New York ancora adorata

È impossibile parlare di chic anni '90 senza pensare a Carolyn Bessette-Kennedy. Figura di spicco dello stile newyorkese, lavorava da Calvin Klein quando incontrò John F. Kennedy Jr. In poco tempo, il suo look conquistò tutti.

Il suo guardaroba? Linee pulite, tagli decisi, una palette di toni neutri. Delicati abiti sottoveste, cappotti impeccabilmente sartoriali, gonne midi abbinate a dolcevita neri, jeans a sigaretta e stivali sobri: è tutta una questione di equilibrio e proporzione. E ultimamente, il suo stile ha vissuto una vera e propria rinascita. Tra nostalgia per gli anni Novanta e nuove produzioni dedicate alla dinastia Kennedy – in particolare la serie "Love Story" di Ryan Murphy – l'estetica di Carolina Bessette-Kennedy si sta nuovamente affermando come punto di riferimento.

Archivi autentici per ricreare la magia

È stato su Instagram che Kara Mendelsohn e sua figlia Ella Grace hanno deciso di rendere omaggio a questa icona. La loro idea? Ricreare, con una precisione quasi museale, i suoi look più emblematici. L'aspetto unico del loro approccio risiede in un dettaglio cruciale: Kara ha lavorato per Calvin Klein negli anni '90. Ha conservato diversi capi delle collezioni e delle sfilate di quell'epoca. Alcuni sono simili, persino identici, a quelli indossati da Carolyn Bessette-Kennedy.

Nei video pubblicati sull'account di Ella Grace, le si vede maneggiare gli abiti, mostrare le etichette originali, commentare i tessuti. Una gonna a trapezio in camoscio cammello abbinata a un dolcevita nero e stivali alti fino al ginocchio. Un abito fluido con spalline sottili che si muove con te senza limitarne i movimenti. Un completo scozzese delicatamente drappeggiato. Ogni outfit è concepito come un omaggio fedele e incarnato.

Il ritorno del "lusso silenzioso"

Questa riscoperta si inserisce in una tendenza più ampia: quella del minimalismo contemporaneo, spesso descritto come "lusso silenzioso". Sulle passerelle e per le strade tornano di moda cappotti lunghi, abiti dalle linee pulite e completi nei toni del nero, del bianco, del cammello o del blu navy.

Già negli anni '90, Calvin Klein incarnava questa visione di lusso discreto. Oggi, questo approccio risuona con particolare forza: investire in pezzi senza tempo, dare priorità alla qualità e celebrare una sofisticata semplicità. Kara Mendelsohn e sua figlia Ella Grace non si limitano a riprodurre una tendenza attuale. Ci ricordano che queste linee hanno una storia, un contesto e una coerenza.

Una trasmissione stimolante

Oltre alla moda, il loro progetto racconta una storia di tradizione tramandata. Una madre condivide con la figlia gli archivi di un'epoca vissuta in prima persona. Insieme, danno nuova vita a capi conservati con cura per decenni. Questo dialogo intergenerazionale ha riscosso particolare successo tra il pubblico online.

Le recensioni elogiano l'autenticità dei capi, la passione per i dettagli e la bellezza dei tagli. Se Carolyn Bessette-Kennedy continua ad affascinare, è senza dubbio perché il suo stile incarna una sorta di tranquilla sicurezza. Un modo di vestire i propri abiti con sicurezza, senza "esagerare".

Ricreando le sue silhouette da archivi autentici, Kara Mendelsohn e sua figlia Ella Grace trasformano l'ammirazione in un "progetto creativo documentato". Su Instagram, dimostrano che uno stile davvero iconico non tramonta mai: si evolve, si tramanda e ispira, generazione dopo generazione.