Nonostante le risorse limitate, queste due donne colpiscono per la creatività dei loro abiti.

Moda femminile
Fabienne Ba.
@giverachelashot / Instagram

Non servono un budget enorme o uno studio di lusso per attirare l'attenzione. A Lagos, in Nigeria, Rachel Ojuromi e Debby Fasingha (@giverachelashot) dimostrano che con immaginazione, passione e tanta creatività è possibile trasformare qualsiasi strada in una vera e propria passerella. Il loro mondo sta ora conquistando gli appassionati di moda di tutto il mondo.

Un duo che sta facendo scalpore sui social media

Su TikTok e Instagram, i video di Rachel Ojuromi e Debby Fasingha (@giverachelashot) conquistano milioni di utenti. Le due migliori amiche, che vivono a Lagos, mostrano look studiati a tavolino tra le vivaci strade della città. Il loro stretto legame è immediatamente evidente e contribuisce in modo significativo al successo dei loro contenuti. In poche settimane, sono passate dalla fama locale al riconoscimento internazionale, diventando figure chiave dello street style.

Due talenti complementari

La loro intesa funziona così bene in parte perché ognuna apporta la propria competenza. Debby immagina e crea gli abiti, mentre Rachel li porta in vita davanti alla telecamera con la sua disinvoltura e naturalezza. Questa divisione dei ruoli conferisce ai loro video una forte identità. Ogni video racconta una storia in cui abiti, movimento e scenografie si fondono alla perfezione.

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Una passione alimentata dall'apprendimento online.

Il loro successo non è casuale. Per anni, le due stiliste (@giverachelashot) hanno affinato le loro conoscenze di moda guardando sfilate e esplorando gli archivi di stilisti famosi disponibili su YouTube. Senza frequentare una scuola prestigiosa, hanno sviluppato il loro occhio esplorando risorse online. Questo dimostra che è possibile imparare in modo diverso e costruire uno stile personale attraverso la curiosità e la perseveranza.

Video ispirati alla musica e al cinema

Lo stile dei loro post non lascia indifferente nessuno. Gli utenti di internet li paragonano spesso a veri e propri videoclip musicali, un paragone che Rachel accoglie con entusiasmo. Il duo trae ispirazione dai film, dalla musica e dalle sfilate di moda che scoprono insieme da anni. Questa ricchezza di riferimenti alimenta un universo visivo ricco, moderno e facilmente riconoscibile.

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Un'avventura iniziata quasi per caso

Inizialmente, non c'era nulla di pianificato. Incoraggiata da un'amica a pubblicare un video indossando un outfit che le piaceva particolarmente, Rachel preferì aspettare di aver creato un look che rispecchiasse meglio il suo stile. Una volta pubblicato il video, il successo arrivò molto più velocemente di quanto avesse immaginato. Di fronte all'entusiasmo del pubblico, le due amiche continuarono a produrre contenuti, rimanendo fedeli alla loro visione creativa.

Lagos, la loro ambientazione più bella

Uno degli elementi che contraddistingue i loro video è la scelta dell'ambientazione. Invece di girare in studio, Rachel e Debby immortalano le strade di Lagos, catturandone l'energia, i colori e l'architettura. La città diventa un personaggio a sé stante, conferendo una forte identità alle loro creazioni. Questo approccio offre inoltre una preziosa visibilità alla scena creativa nigeriana, che sta ottenendo sempre più riconoscimenti internazionali.

In definitiva, la loro influenza si estende ormai ben oltre i confini della Nigeria. Il loro lavoro attira l'attenzione di numerose testate specializzate e la loro community continua a crescere. Attraverso le loro creazioni, Rachel Ojuromi e Debby Fasingha (@giverachelashot) ci ricordano che un'idea originale, una solida collaborazione e una visione chiara possono a volte fare la differenza.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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