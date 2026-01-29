Search here...

In questa borsa trovata in un negozio dell'usato per 6 dollari, questa donna americana fa una scoperta sorprendente.

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Karolina Grabowska/Pexels

Una semplice visita a un negozio dell'usato ha riservato un colpo di scena sorprendente a una donna americana in cerca di un accessorio economico per completare il suo guardaroba. Mentre sistemava il suo acquisto, ha scoperto un nascondiglio inaspettato...

Una scoperta inaspettata in una borsa di seconda mano

Nel 2022, una cliente americana di nome Lynora trovò una borsa di seconda mano per soli 6,99 dollari (circa 6 euro) in un negozio dell'usato. Attratta dal prezzo e dallo stile della borsa, la portò a casa con l'intenzione di rinnovarla, senza sospettare che contenesse molto più di quanto si aspettasse.

Una busta nascosta e una sorprendente somma di denaro

Mentre ispezionava e puliva la borsa, Lynora notò qualcosa di strano sotto la fodera. Sollevando un lembo di tessuto, scoprì una busta nascosta contenente 300 dollari, ovvero circa 252 euro. Una cifra considerevole per un acquisto così economico.

Una lettera piena di storia

Oltre al denaro, la busta conteneva anche una lettera scritta a mano da una certa "Martha", che si è rivelata essere l'ex proprietaria della borsa. Nel suo messaggio, spiegava di aver messo gli oggetti di valore tra i suoi beni preferiti in previsione del fatto che i suoi figli avrebbero lasciato loro i suoi averi dopo la sua morte. Raccontava anche la storia personale della borsa e invitava chiunque l'avesse trovata a concedersi qualcosa di speciale.

Un aneddoto che sta diventando virale sui social media

Lynora ha condiviso la sua scoperta in un video su TikTok, che ha rapidamente ottenuto milioni di visualizzazioni e suscitato interesse online. Alcuni hanno elogiato l'iniziativa di Martha, mentre altri sono rimasti divertiti dalla storia un po' audace dietro l'origine dell'oggetto.

Questa insolita storia illustra perfettamente il fascino dei ritrovamenti di seconda mano: dietro un oggetto ordinario può nascondersi una vera e propria capsula del tempo, piena di ricordi e sorprese. Per Lynora, questa borsa da 6 dollari è diventata molto più di un semplice accessorio: un legame inaspettato con la vita e le intenzioni di un'altra persona.

