L'abitudine di indossare più anelli contemporaneamente continua ad affascinare gli appassionati di gioielli.

tendenze della moda
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : gpointstudio / Designed by Magnific

Nel mondo della gioielleria, indossare più anelli sovrapposti è più popolare che mai. Questa tendenza, che consiste nell'indossare più anelli su uno o più dita, continua a essere un vero e proprio trend anche nel 2026, con un approccio più armonioso e personale. Più che una semplice moda, è diventato un modo per esprimere il proprio stile ogni giorno.

Il principio: giocare con gli anelli senza limiti

Il concetto è semplice: combinare diversi anelli per creare una composizione unica. Anelli sottili, anelli a sigillo, design con texture o finiture lucide... tutte le combinazioni sono possibili. Come indossare più collane contemporaneamente, la tecnica di impilare gli anelli permette di mescolare stili e dimensioni per creare un look che rifletta la propria personalità. Questa libertà è ciò che la rende così attraente. È possibile aggiornare la selezione in base al proprio umore, aggiungere un nuovo anello o rispolverare un pezzo dimenticato, senza mai dover ricominciare da capo.

Una tendenza che racconta una storia

Indossare più anelli insieme continua ad essere popolare perché va oltre la semplice estetica. Ogni anello può simboleggiare un ricordo, una tappa importante della vita o un dono prezioso. I cimeli di famiglia trovano naturalmente posto accanto alle creazioni più recenti, dando vita a un mix distintivo e ricco di personalità. Questa personalizzazione è particolarmente apprezzata dagli appassionati di gioielli che preferiscono indossare pezzi significativi piuttosto che seguire le mode passeggere. Nel tempo, la collezione cresce e si evolve insieme a chi la indossa.

Nel 2026, le composizioni più equilibrate saranno protagoniste.

Mentre gli albori della tendenza ad accumulare anelli erano caratterizzati da una grande quantità di pezzi, oggi si sta evolvendo verso una maggiore coerenza. L'obiettivo non è più quello di indossare quanti più anelli possibile, ma di creare un insieme armonioso. Molti ora prediligono un metallo dominante, forme simili o un'estetica condivisa. Il risultato rimane audace, ma con una reale attenzione all'equilibrio. Questa evoluzione coincide anche con il ritorno del massimalismo in gioielleria, rivisitato con maggiore raffinatezza.

Consigli per impilare gli anelli con successo

Poche semplici regole permettono di creare un effetto splendido senza appesantire la mano. L'errore principale è proprio l'eccesso. Indossare più anelli vistosi sullo stesso dito può appesantire rapidamente l'insieme e oscurare la bellezza di ogni singolo gioiello.

  • Inizia variando le dimensioni. Un anello grande sarà perfettamente messo in risalto da diversi anelli più delicati che lo circondano.
  • Considera anche di distribuire i gioielli in modo uniforme: concentrare la sovrapposizione su una sola mano spesso dà un risultato più elegante.
  • Infine, non c'è bisogno di limitarsi a un solo metallo. Quella che un tempo era considerata una gaffe, la combinazione di oro e argento è ora pienamente accettata.

In definitiva, il successo duraturo dell'arte di impilare gli anelli risiede anche nella sua natura in continua evoluzione. Non richiede di sostituire l'intero portagioie a ogni cambio di stagione. Al contrario, incoraggia a mettere in mostra i pezzi che già si possiedono, aggiungendo gradualmente nuovi anelli nel corso degli anni per arricchire la collezione. Più che una semplice tendenza, l'impilamento degli anelli è diventato un modo creativo e personale di indossare i gioielli, dove ogni combinazione racconta un piccolo pezzo della propria storia.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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