Il rosa non è più un colore riservato alle donne: la moda "maschile" infrange le regole.

A lungo relegato alla categoria dei "colori femminili", il rosa si sta ora facendo strada anche nel guardaroba maschile. Rosa cipria, salmone, lampone o persino fucsia: si presenta in infinite sfumature e si indossa con sicurezza. E se la vera tendenza, in fin dei conti, fosse semplicemente quella di vestirsi come si vuole?

Il rosa non ha mai avuto un genere.

"Rosa per le donne", "blu per gli uomini": questa associazione sembra familiare, quasi ovvia. Eppure, non è né universale né atemporale. Agli inizi del XX secolo, alcune pubblicazioni americane consigliavano ai ragazzi di indossare il rosa, considerato un "colore più brillante e adatto" al loro guardaroba, mentre il blu era talvolta associato a una maggiore delicatezza.

Il celebre binomio rosa-femminile, blu-maschile si è affermato gradualmente tra gli anni '40 e '50. Una semplice dimostrazione del fatto che i colori non hanno un genere intrinseco: sono le società ad attribuire loro dei significati, e questi significati possono evolversi.

In realtà, prima che la moda maschile occidentale diventasse molto più sobria a partire dalla fine del XVIII secolo, gli uomini delle classi superiori indossavano abitualmente abiti colorati, ricamati e riccamente decorati. Il rosa poteva quindi evocare eleganza, raffinatezza o persino uno status sociale elevato.

Dal rosa cipria al fucsia: ce n'è per tutti i gusti.

Oggi il rosa non ha più bisogno di essere provocatorio per trovare il suo posto in un guardaroba "maschile". Si integra semplicemente in un guardaroba che abbraccia sempre più il colore e la varietà di stili. Le collezioni uomo Primavera/Estate 2026 lo hanno confermato ancora una volta con numerose tonalità delicate e desaturate: salmone, amaranto, rosa "sale dell'Himalaya"... Tonalità facili da adottare, anche per chi non ha mai osato prima.

Per un primo tentativo, optate per il rosa cipria, il rosa antico, il palissandro o il salmone. Queste tonalità si abbinano molto facilmente a colori classici come l'ecru, il grigio, il marrone, il kaki o il blu navy.

Una t-shirt rosa pallido con jeans in denim grezzo? Semplice ed efficace.

Una camicia color pastello sotto un blazer beige o blu scuro? Elegante senza essere formale.

Un maglione color lampone con pantaloni color cioccolato? Si ottiene una silhouette più audace, ma comunque facile da abbinare.

E se preferite look che non passano inosservati, niente vi impedisce di optare per il rosa acceso. Un paio di sneakers, un cappellino, dei calzini o una sciarpa sono tutto ciò che serve per dare un tocco di colore a un outfit più neutro.

La moda "maschile" può finalmente respirare

Forse l'aspetto più interessante di questa evoluzione non è il ritorno del rosa, ma la libertà che ne deriva. Indossare il rosa non dice nulla sulla tua personalità, sulla tua identità o sulla tua mascolinità. Un colore è un colore: può semplicemente piacerti.

Alcune ricerche stanno esplorando come l'abbigliamento possa influenzare la nostra percezione dei ruoli di genere. Uno studio condotto in Giappone suggerisce che vedere più uomini indossare il rosa potrebbe contribuire a ridurre alcune associazioni tradizionali tra i colori e gli stereotipi maschili o femminili. La moda possiede quindi un potere reale: il potere di rendere le norme meno rigide, semplicemente dimostrando che esistono innumerevoli modi di vestirsi.

Basta con i diktat: indossa ciò che ti sta bene

La buona notizia è che non ci sono regole che impongano agli uomini di indossare il blu, il nero o il grigio, così come non ci sono colori obbligatori per le donne. Ti piace il rosa? Indossalo. Preferisci il verde, il giallo, il viola o le stampe? Nessun problema. Ami vestirti di nero dalla testa ai piedi? Anche questo va benissimo.

La moda non ha genere. È uno spazio di espressione, creatività e libertà. Non deve conformarsi a stereotipi, ingiunzioni, norme o dettami che pretendono di stabilire cosa dovresti indossare.

Il rosa non ha bisogno di "conquistare" l'abbigliamento maschile; era già presente. La sua maggiore visibilità è soprattutto un promemoria di una verità gradita: il tuo guardaroba è tuo. Quindi, che si tratti di un abito rosa, una camicia color salmone, un maglione rosa antico o un accessorio fucsia, scegli semplicemente ciò che ti piace, ciò che ti valorizza e ciò che ti fa sentire bene. In definitiva, il miglior dress code è il tuo.