La tendenza "dopamine dressing": il colore torna protagonista nei nostri guardaroba.

Dopo diverse stagioni dominate da beige, grigio e cammello, la moda sta tornando alla ribalta. Nel 2026, il "dopamine dressing" ritorna protagonista con un'idea semplice: scegliere abiti che ti facciano sentire bene, piuttosto che mimetizzarti con l'ambiente circostante.

Una tendenza nata da un nuovo modo di vestire

Il termine "dopamine dressing" (abbigliamento che stimola la dopamina) è stato reso popolare da Dawnn Karen , una psicologa americana specializzata in moda e docente al Fashion Institute of Technology di New York. Nel suo libro pubblicato nel 2020, esplora il legame tra le nostre scelte di abbigliamento e il nostro stato d'animo. L'idea è diventata particolarmente interessante dopo i lockdown. Mentre per lungo tempo i guardaroba hanno privilegiato il comfort e i colori neutri, le tonalità vivaci hanno gradualmente riconquistato il loro posto nelle collezioni. Ciò riflette il desiderio di leggerezza, di espressione di sé e di un umore positivo da indossare.

Il colore può davvero influenzare il tuo umore?

Bisogna fare attenzione a non semplificare eccessivamente: nonostante il nome evocativo, il concetto di "abbigliamento dopaminergico" non si basa su prove che dimostrino che gli abiti colorati provochino meccanicamente il rilascio di dopamina. La spiegazione più plausibile risiede nel campo della "cognizione incarnata". Questo approccio studia come ciò che indossiamo possa influenzare i nostri pensieri, il nostro comportamento e la nostra percezione di noi stessi.

In breve, un abito può contribuire a creare un determinato stato d'animo, ma non si tratta solo di colore. Si tratta anche di ciò che il capo evoca, di come lo si indossa e delle sensazioni che suscita.

Nel 2026, la moda azzera le lancette dell'orologio.

Il ritorno del "dopamine dressing" si inserisce in un movimento più ampio: quello di una moda che osa di più. Dopo anni di minimalismo discreto, le silhouette si adornano di colori audaci e decisi.

Cappotti arancioni, maglie color lavanda, accessori giallo limone: le tonalità vivaci tornano di moda nelle collezioni e, soprattutto, per le strade. Questa tendenza non si limita alle passerelle. Lo street style la abbraccia con entusiasmo, a volte persino prima che le tendenze vengano annunciate dagli stilisti. Questa ritrovata libertà sartoriale ci permette anche di liberarci dal temuto "non ho niente da mettermi" : il guardaroba diventa un parco giochi, anziché una lista di regole da seguire.

Come adottare un approccio che favorisca la dopamina senza esagerare?

Buone notizie: non è necessario trasformare il proprio guardaroba in un arcobaleno per abbracciare la tendenza. Diverse opzioni permettono di adottarla in modo naturale.

Prima opzione: puntate su un capo che si faccia notare. Un cappotto dai colori vivaci, una borsa colorata o un paio di scarpe audaci sono sufficienti per ravvivare un outfit neutro. È la soluzione ideale se amate i look equilibrati ma desiderate un tocco in più.

Seconda opzione: prova il monocromatico. Indossare diversi capi nella stessa tonalità audace potrebbe sembrare eccessivo, ma il risultato è spesso sorprendentemente armonioso. Rimanendo fedeli a una sola gamma di colori, eviti abbinamenti complessi e metti in mostra con orgoglio il tuo stile.

Terzo consiglio: giocate con le texture. Preferite un look più sobrio? "Vestirsi con stile" non significa necessariamente usare colori sgargianti. Un velluto morbido, una maglia confortevole o un raso luminoso possono creare una sensazione di piacere e dare più carattere a un outfit.

La vera regola: scegli ciò che fa per te

Questo è forse l'aspetto più interessante di questa tendenza. Non esiste una tabella colori universale per la felicità sartoriale. Non devi indossare il giallo perché è considerato allegro, né il rosa perché evoca dolcezza. Se ti senti particolarmente bene con il blu scuro, il bordeaux o tonalità più tenui, questi colori sono perfettamente accettabili.

Il "Dopamine dressing" dà il meglio di sé quando si abbraccia la tendenza anziché limitarsi a seguirla. L'obiettivo non è sostituire un vincolo estetico con una nuova regola, ma mettere al centro le proprie emozioni.

Il "dopamine dressing" non è quindi né una "cura miracolosa" né un "trattamento": è soprattutto un invito a guardare i propri vestiti con occhi diversi. Un capo può essere comodo, valorizzare la figura, esprimere la propria personalità o semplicemente far sorridere quando lo si indossa. E se, domani mattina, l'outfit migliore fosse semplicemente quello che ci fa sentire bene? Dopotutto, la moda può anche essere sinonimo di piacere.