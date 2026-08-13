Questi capi d'abbigliamento, un tempo considerati "poco lusinghieri", diventeranno articoli di tendenza entro la fine del 2026.

Per anni, la moda ci ha detto cosa evitare per "valorizzare la nostra figura". "Troppo larghi", "troppo lunghi", "troppo coprenti": certi capi avevano una cattiva reputazione. Nell'autunno/inverno 2026/2027, si prendono la rivincita e si affermano come tendenze chiave.

La lunga gonna di maglia sta uscendo dall'armadio

Da sempre associata al comfort domestico o accusata di appesantire la silhouette, la gonna lunga in maglia ha subito una trasformazione completa. Questa stagione è addirittura diventata un capo chiave del guardaroba. La ritroviamo in maglia a coste, con motivi grafici o a spina di pesce, spesso abbinata a stivali al ginocchio e capi coordinati. La sua naturale morbidezza le conferisce una bella forma e crea un look strutturato senza bisogno di irrigidire la figura.

Il risultato? Un capo caldo, comodo ed elegante che permette di creare un outfit al tempo stesso accogliente e di carattere. La prova che ciò che un tempo era considerato "eccessivo" può in realtà diventare proprio ciò che conferisce personalità a un look.

Il cappotto oversize abbraccia il suo volume

C'era un tempo in cui i cappotti dovevano aderire alle forme del corpo, altrimenti si rischiava di appesantire la silhouette. Nel 2026, questa regola sembra essere (finalmente) stata abbandonata. I cappotti oversize sono di gran moda, realizzati in materiali caldi come la lana, con volumi generosi e colori facili da abbinare: cammello, tonalità terrose o sfumature intense. Qui, l'obiettivo non è più definire il corpo attraverso gli abiti, ma giocare con le proporzioni.

Ed è proprio questo che rende questa tendenza così attraente: un cappotto ampio può creare un look sofisticato, moderno ed eccezionalmente comodo. Ci si può avvolgere in esso senza la sensazione di dover scegliere tra comfort e stile.

L'abito in maglia è allo stesso tempo elegante e comodo.

Un tempo criticato per essere "troppo informe", l'abito in maglia sta tornando di moda. E non ha più bisogno di scusarsi per la sua comodità. A coste o a trecce, può essere indossato da solo come outfit completo, con una cintura sottile per accentuare il punto vita e stivali al ginocchio per dare struttura al look.

Questa tendenza racconta una storia piuttosto incoraggiante: la comodità non è più necessariamente considerata nemica dello stile. Un outfit può essere morbido, pratico, caldo e molto elegante allo stesso tempo.

La stratificazione infrange le vecchie regole

Sovrapporre capi che un tempo sembravano incompatibili? È proprio una delle idee più interessanti della stagione. Un capo leggero sopra una maglia, una giacca abbinata a una gonna, tessuti e stili sapientemente accostati: nel 2026, la sovrapposizione di capi non deve essere per forza perfettamente coordinata per funzionare. Al contrario, il suo fascino risiede proprio in quel tocco inaspettato.

Ciò che avrebbe potuto essere considerato un "difetto di gusto" si trasforma in una vera e propria scelta stilistica. Il mix permette di giocare con texture, volumi e combinazioni, adattando facilmente il capo alle diverse temperature.

E se "valorizzare" non fosse più il criterio giusto?

Queste quattro tendenze hanno una cosa in comune: sono state a lungo snobbate perché accusate di non essere abbastanza valorizzanti. Ma cosa significa davvero questo famoso "valorizzante"? Spesso, il termine veniva usato per descrivere abiti pensati per "snellire", "allungare", "strutturare" o "correggere" determinate parti del corpo. Una visione molto restrittiva dell'abbigliamento, che poteva dare l'impressione di dover costantemente "ottimizzare il proprio aspetto".

Oggi, l'abbigliamento sembra (finalmente) essere maggiormente apprezzato per ciò che permette: muoversi liberamente, sentirsi bene, stare al caldo, esprimere la propria personalità o semplicemente indossare qualcosa che ci piace.

Le mode vanno e vengono, ma il tuo stile rimane.

Attenzione a non trasformare questo cambiamento in una nuova regola. Le tendenze vanno e vengono, scompaiono e a volte ritornano qualche anno dopo con una nuova etichetta. E soprattutto, non siete assolutamente obbligati a seguire la tendenza. Vi piace una gonna lunga in maglia? Indossatela. Un abito in maglia non vi attrae per niente? Nessun problema. Ciò che una rivista, una passerella o i social media presentano come "di tendenza" non deve mai diventare obbligatorio. Allo stesso modo, un capo dichiarato "fuori moda" può comunque piacervi moltissimo. Il vostro stile non ha bisogno di essere sincronizzato con il calendario della moda per essere legittimo.

La vera tendenza? Indossare ciò che rispecchia la tua personalità.

La fine del 2026 dimostra in definitiva che diverse silhouette possono coesistere senza che nessuna venga presentata come il "modo giusto di vestirsi". Forse questo è il cambiamento più interessante: ampliare le possibilità anziché sostituire un elenco di divieti con un nuovo elenco di "tendenze da seguire".

In fondo, anche i vestiti servono a farti sentire bene. E se il capo che una volta veniva descritto come "poco lusinghiero" è proprio quello in cui ti senti al meglio, questo è probabilmente un ottimo motivo per indossarlo.