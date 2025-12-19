Vestirsi come un ballerino R&B degli anni 2000: l'inaspettata tendenza della moda

Dopo i modelli a vita bassa e quelli da ballerina, la moda attinge all'energia delle coreografie R&B degli anni 2000 per ispirare uno street style e un guardaroba sensuale. Jogger aderenti e pantaloni a vita bassa celebrano la libertà di movimento di ballerine come Aaliyah e Destiny's Child.

Pantaloni da jogging a vita bassa, ombelico scoperto

I pantaloni della tuta, indossati bassissimi sui fianchi e che lasciano intravedere la vita, dominano le strade e i feed di TikTok. Resi popolari da Bella Hadid ed Emily Ratajkowski, questi "pantaloni della tuta" evocano le silhouette dei gruppi femminili in piena attività, unendo comfort e sensualità senza compromessi.

[incorpora]https://www.tiktok.com/@chrishild.official/video/7576943106818444566[/incorpora]

Top corti e strati da ballerina

Magliette corte annodate o indossate a strati e semi-sbottonate, scaldamuscoli che arrivano fino alle ginocchia: questi dettagli catturano l'estetica delle prove in studio. Marchi come Iet Franz vedono i loro modelli diventare virali, indossati sia per ballare che per vestirsi in città.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid)

RnB anni 2000, dalla pista ai podi

Aaliyah, Beyoncé e Britney Spears avevano già reso popolare questo stile choreo: pantaloni larghi, bralette e un atteggiamento sicuro di sé. Oggi, l'hashtag #choreo sta esplodendo con 300.000 utilizzi su TikTok, trasformando l'eredità R&B in un'ossessione fashion per la Generazione Y2K.

Libertà di movimento e positività del corpo

Questo revival celebra i corpi in movimento, lontani da rigidi standard. Pilates e coreografie liberano la silhouette, invitando a un mix di comfort atletico e femminilità audace, riecheggiando le icone che danzavano senza compromessi.