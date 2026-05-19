A bordo piscina, Elizabeth Hurley dispensa i suoi consigli su come farsi fotografare.

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

L'attrice, modella e produttrice britannica Elizabeth Hurley è un'icona indiscussa dell'immaginario estivo. Di recente ha condiviso su Instagram il suo consiglio numero uno per scattare foto fantastiche a bordo piscina.

Un post su Instagram che sta generando una reazione

Elizabeth Hurley ha padroneggiato l'arte del selfie baciato dal sole. Ha pubblicato una serie di foto a bordo piscina sul suo account Instagram, in cui posa rilassandosi al sole. Lungi dal condividere semplicemente queste immagini, le ha accompagnate con un messaggio che è diventato rapidamente un consiglio pratico per chiunque tema di farsi fotografare in costume da bagno. Questo approccio amichevole e umoristico ha immediatamente scatenato un'ondata di reazioni entusiaste da parte dei suoi follower.

Il suo consiglio numero uno: sdraiati

Nella didascalia del suo post, Elizabeth Hurley va dritta al punto: "Essere fotografati può essere spaventoso, quindi ecco il mio consiglio numero uno: SDRAIATEVI!!" L'attrice sottolinea l'efficacia di questa postura: in posizione orizzontale, il corpo si distende naturalmente e le solite angolazioni che mettono a disagio scompaiono magicamente. Secondo Elizabeth Hurley, è il trucco definitivo, accessibile a tutti, senza bisogno di filtri o luci da studio.

Occhiali da sole, "alleati indispensabili"

Il secondo pilastro del metodo Hurley: gli occhiali da sole. Questo accessorio estivo svolge una duplice funzione nella sua tecnica. Protegge gli occhi dalla luce solare diretta, ma aggiunge anche un tocco di stile allo scatto, trasmettendo immediatamente un'aria di sicurezza. Insieme alla posizione reclinata, gli occhiali da sole completano una semplice equazione secondo Elizabeth Hurley: uno scatto chic e riuscito in pochi secondi, senza eccessiva preparazione o allestimenti complicati.

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Un post condiviso da Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Un messaggio che necessita di essere qualificato

Elizabeth Hurley si è affermata come figura di spicco nel mondo della moda e del cinema, in particolare grazie ai suoi ruoli in "Austin Powers" e "Bedazzled", nonché alla sua consolidata collaborazione con Estée Lauder. È inoltre a capo del suo marchio di costumi da bagno, Elizabeth Hurley Beach. Questa pubblicazione rappresenta quindi la continuazione di un approccio che l'attrice britannica ha coltivato nel corso degli anni.

Tuttavia, è importante ricordare un punto cruciale: non esiste un modo "giusto" di posare, né un corpo che debba essere "ottimizzato" per la fotografia. Ognuno è libero di apparire come è, senza cercare di "correggere" la postura o "ingannare" l'angolazione della macchina fotografica. Le foto non dovrebbero diventare fonte di pressione o di confronto: non c'è bisogno di sdraiarsi, contorcersi o seguire regole non scritte per "apparire bene in una foto". La cosa più importante è sentirsi a proprio agio, senza trasformare il servizio fotografico in un esercizio di perfezione.

In definitiva, sebbene i consigli di Elizabeth Hurley possano ispirare semplici idee per scattare foto, non dovrebbero diventare un insieme di regole da seguire o un criterio di validazione. Un'immagine riuscita non deve necessariamente attenersi a regole precise: può semplicemente riflettere un momento, un'atmosfera o la spontaneità, senza alcuna messa in scena particolare.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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