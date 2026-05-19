A bordo piscina, Elizabeth Hurley dispensa i suoi consigli su come farsi fotografare.

L'attrice, modella e produttrice britannica Elizabeth Hurley è un'icona indiscussa dell'immaginario estivo. Di recente ha condiviso su Instagram il suo consiglio numero uno per scattare foto fantastiche a bordo piscina.

Un post su Instagram che sta generando una reazione

Elizabeth Hurley ha padroneggiato l'arte del selfie baciato dal sole. Ha pubblicato una serie di foto a bordo piscina sul suo account Instagram, in cui posa rilassandosi al sole. Lungi dal condividere semplicemente queste immagini, le ha accompagnate con un messaggio che è diventato rapidamente un consiglio pratico per chiunque tema di farsi fotografare in costume da bagno. Questo approccio amichevole e umoristico ha immediatamente scatenato un'ondata di reazioni entusiaste da parte dei suoi follower.

Il suo consiglio numero uno: sdraiati

Nella didascalia del suo post, Elizabeth Hurley va dritta al punto: "Essere fotografati può essere spaventoso, quindi ecco il mio consiglio numero uno: SDRAIATEVI!!" L'attrice sottolinea l'efficacia di questa postura: in posizione orizzontale, il corpo si distende naturalmente e le solite angolazioni che mettono a disagio scompaiono magicamente. Secondo Elizabeth Hurley, è il trucco definitivo, accessibile a tutti, senza bisogno di filtri o luci da studio.

Occhiali da sole, "alleati indispensabili"

Il secondo pilastro del metodo Hurley: gli occhiali da sole. Questo accessorio estivo svolge una duplice funzione nella sua tecnica. Protegge gli occhi dalla luce solare diretta, ma aggiunge anche un tocco di stile allo scatto, trasmettendo immediatamente un'aria di sicurezza. Insieme alla posizione reclinata, gli occhiali da sole completano una semplice equazione secondo Elizabeth Hurley: uno scatto chic e riuscito in pochi secondi, senza eccessiva preparazione o allestimenti complicati.

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