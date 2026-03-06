A 60 anni Brooke Shields sorprende con un look bohémien

L'attrice e modella americana Brooke Shields ha abbagliato la prima fila di Chloé alla sua prima Paris Fashion Week dell'anno. L'icona di "Pretty Baby" si è trasformata nella "Chloé girl" per eccellenza, con un'elegante svolta verso uno stile bohémien urbano che ha suscitato scalpore.

Bohémien chic

Per la sfilata prêt-à-porter Autunno/Inverno 2026/2027, Brooke Shields ha indossato una delle ampie e fluenti "mantelle fluttuanti" tipiche del brand, abbinata a una gonna plissettata con fiocco. Questo duo bohémien-moderno contrastava nettamente con il suo stile classico senza tempo, fondendo texture leggere e volumi ariosi tipici della maison.

Al centro della prima fila delle star

Seduta in prima fila accanto a Olivia Rodrigo e Oprah Winfrey, Brooke Shields irradiava sicurezza. A 60 anni, incarna la donna "contemporanea": libera, sofisticata, che mette in risalto volumi e texture con naturale eleganza.

Una svolta audace ed elegante

Lontano dagli abiti dritti che solitamente predilige, questo look bohémien segna un'audace rivisitazione. Mantella oversize, gonna strutturata, capelli mossi: Brooke Shields dimostra che a qualsiasi età si può reinventare il guardaroba con brio, fedele al DNA disinvolto di Chloé.

Con la sua mantella bohémien firmata Chloé, Brooke Shields ha sfoggiato un'immagine parigina magistrale. A 60 anni, ha ridefinito la cosiddetta "ragazza Chloé" per l'età matura, ricordandoci che il vero stile nasce dalla sicurezza in se stessi e da un piccolo aiuto nel cucito!

La cantante Rosalía fa una dichiarazione inaspettata sul suo tipo di uomo

