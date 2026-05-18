L'abito rosso della modella Bella Hadid conquista gli utenti di internet

La modella americana Bella Hadid ha suscitato scalpore su Instagram ripubblicando un abito rosso con uno spacco vertiginoso indossato al Festival di Cannes, riaccendendo l'interesse dei suoi follower.

Una retrospettiva su Instagram per celebrare Cannes.

Bella Hadid ha approfittato del Festival di Cannes 2026 (12-23 maggio) per offrire ai suoi follower di Instagram una retrospettiva delle sue apparizioni più memorabili sulla Croisette. Ha pubblicato un montaggio dei suoi look preferiti, accumulati in nove anni di partecipazione a uno degli eventi culturali più seguiti al mondo.

La didascalia, semplice ma eloquente, dà il tono: "Nove anni della mia settimana preferita". Questo post conferma il legame speciale che la modella ha con questo prestigioso evento, dove si è affermata come una delle figure più attese nel corso delle stagioni.

L'abito rosso che non passa inosservato

Tra i tanti outfit raccolti nella sua retrospettiva, un capo in particolare ha catturato l'attenzione degli utenti del web: uno splendido abito lungo rosso con taglio asimmetrico monospalla. Il colore vibrante, perfetto per i riflettori di Cannes, richiama la tradizione dei red carpet del Festival. Bella Hadid ha fatto sensazione con questa apparizione, conferendo all'abito l'aura di un momento iconico.

L'abito si distingue innanzitutto per un profondo spacco laterale che si estende fino alla coscia, conferendo alla silhouette un movimento dinamico. A questo si aggiungono diversi intagli lungo i lati del tessuto, che creano un gioco di contrasti tra zone scoperte e coperte. Oltre agli intagli, la struttura stessa dell'abito sfrutta l'asimmetria per creare un effetto visivo di grande impatto. Solo una spalla è coperta, con un taglio netto che dona energia alla parte superiore. Il tessuto scende poi fluidamente fino a terra, impreziosito da pieghe arricciate in vita.

Gioielli e tacchi per completare il quadro.

Per completare questo look, Bella Hadid ha optato per accessori accuratamente selezionati. Le sue orecchie erano adornate da delicati orecchini, il polso da un bracciale discreto e le dita da diversi anelli vistosi che attiravano l'attenzione senza però oscurare l'abito. L'ensemble è stato rifinito da un paio di tacchi alti, scelti per abbinarsi allo spacco laterale.

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Bella Hadid, presenza fissa sul red carpet di Cannes.

Questo post serve a ricordare come Bella Hadid sia diventata una delle figure più iconiche del Festival di Cannes. Fin dalle sue prime apparizioni sulla Croisette, si è affermata come icona di stile, sfoggiando una moltitudine di outfit mozzafiato e lasciando tutti a bocca aperta. Le sue successive partecipazioni al Festival hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva, alimentando retrospettive sulle riviste di moda anno dopo anno. Ogni anno, i suoi look attirano una notevole attenzione mediatica e ispirano le redazioni di tutto il mondo.

Un post che sta infiammando internet

Come prevedibile, il post retrospettivo di Bella Hadid ha generato un'ondata immediata di reazioni sui social media. I commenti dei suoi follower si sono moltiplicati, elogiando il suo senso dello stile e la coerenza e l'audacia delle sue scelte di moda nel corso degli anni. L'abito rosso con il suo spacco vertiginoso ha catturato gran parte dell'entusiasmo, con molti che lo hanno definito "uno dei look più belli che la star abbia mai sfoggiato sulla Croisette".

Con poche foto ricondivise, Bella Hadid ha dimostrato ancora una volta la sua influenza sul mondo della moda. Il suo abito rosso con uno spacco audace, indossato in occasione di una precedente edizione del Festival di Cannes, continua a catturare l'attenzione a distanza di diverse stagioni dalla sua prima apparizione.