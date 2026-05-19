A 60 anni, questa cantante fa girare la testa con un abito metallico.

A Las Vegas, la cantante country canadese Shania Twain ha regalato una delle apparizioni più discusse alla 61ª edizione degli Academy of Country Music Awards. Presentatrice dello show per la prima volta, ha scelto di celebrare l'evento con un look decisamente abbagliante: un lungo abito argentato tempestato di paillettes e impreziosito da una scintillante stampa animalier. Questa apparizione ha incarnato alla perfezione le sue scelte estetiche: abbracciare la luce, muoversi con essa e creare una presenza che fosse al contempo retrò e profondamente contemporanea.

Un abito argentato, tutto in luce

Al centro della sua apparizione c'era un lungo abito argentato, interamente ricoperto di paillettes, che scendeva a cascata fino a terra e catturava tutta la luce sul red carpet. Senza spalline, presentava un taglio dritto che strutturava il busto rivelando elegantemente le spalle di Shania Twain. La densità delle paillettes conferiva al capo una lucentezza quasi metallica, che richiamava l'epoca d'oro della musica pop e country di decenni passati. Il drappeggio fluido e accuratamente realizzato conferiva all'abito una qualità quasi scultorea.

Ciò che rende questo outfit così unico è innanzitutto il suo design. Una silhouette animale stilizzata è creata direttamente dalle paillettes che ricoprono l'intero tessuto, in una delicata sfumatura di tonalità argento e grigie. La stampa animalier, un classico della moda country, viene qui reinventata in chiave grafica e decisamente moderna: non un motivo sovrapposto, ma una composizione davvero luminosa che sembra rivelarsi ad ogni movimento di Shania Twain.

Guanti in pelle borchiata, un segno distintivo audace

Per completare il suo look, Shania Twain ha optato per un paio di guanti neri interamente ricoperti di borchie. Questa scelta audace e inaspettata contrasta con la delicatezza dell'abito metallizzato e colloca la silhouette in un'affascinante tensione stilistica tra il rigore del rock e lo sfarzo dello spettacolo. Lungi dall'essere un semplice dettaglio, questo elemento sartoriale struttura l'intero look: allunga il braccio, cattura lo sguardo e aggiunge un tocco di audacia.

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Gioielli e finiture preziose

Per i suoi gioielli, Shania Twain ha optato per orecchini pendenti abbinati a una collana coordinata, aggiungendo un tocco di preziosità senza appesantire l'insieme. La scelta di un set di gioielli perfettamente armonizzato, piuttosto che un eccesso di pezzi, dimostra un senso di sobrietà che si riflette nella palette di colori complessiva dell'outfit. Argento e grigio dominano l'intero ensemble, creando un'unità cromatica che esalta l'impatto visivo senza risultare caotica.

Il ritorno della frangia, un segno distintivo di bellezza

Per quanto riguarda la sua acconciatura, Shania Twain ha sfoggiato una vera trasformazione sul red carpet: una frangia dritta e perfettamente definita che incornicia il viso e le dona un aspetto fresco e rinnovato. Sotto questa frangia appena adottata, i suoi lunghi capelli ramati le ricadono sulle spalle. Questo cambiamento dimostra la sua capacità di reinventarsi costantemente senza mai perdere la propria identità.

Un aspetto pieno di presenza

Quest'intera apparizione racconta una storia: assumendo per la prima volta il ruolo di presentatrice agli ACM Awards, Shania Twain ha voluto celebrare il momento con un outfit che incarnasse la sua "doppia identità" di icona country e figura pop. La scelta di un abito metallizzato con stampa animalier, abbinato ad accessori grafici, condensa questa duplice identità con rara eleganza.

Questa apparizione a Las Vegas il 17 maggio 2026 rimarrà senza dubbio uno dei momenti di moda più memorabili degli ACM Awards di quest'anno. Più che una semplice scelta di stile, Shania Twain ha offerto una dimostrazione di presenza stilistica: ha provato che brillantezza, splendore e audacia non hanno età.