A bordo piscina, Hailey Bieber mette in mostra la sua figura con un look solare

Julia P.
@haileybieber / Instagram

La modella e imprenditrice americana Hailey Bieber ha condiviso su Instagram una serie di foto baciate dal sole, scattate durante un servizio fotografico a bordo piscina. Sfoggia un look estivo sui toni dell'oro con dettagli neri, in un'ambientazione decisamente balneare. Accompagnata dalla semplice didascalia "Estate" e da un cuore giallo, la foto ha subito riscosso l'entusiasmo dei suoi follower.

Un look estivo dorato

Per questo servizio fotografico, Hailey Bieber ha optato per una palette calda e luminosa, dominata da un oro vibrante accentuato da delicati bordi neri. Questo contrasto grafico, solare ed elegante al tempo stesso, si sposa perfettamente con l'atmosfera estiva dell'ambientazione. I suoi capelli castani, acconciati in morbide onde da spiaggia, completano in modo naturale questo look rilassato. Sdraiata in riva al mare, Hailey Bieber incarna un'estetica balneare senza tempo, privilegiando la semplicità di una palette ben scelta rispetto a un eccesso di dettagli.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Un'accoglienza entusiasta da parte dei tifosi

La sezione commenti del post si è riempita rapidamente di messaggi. "Hailey diventa sempre più bella", "Splendida", "Sei ovunque, regina" : gli utenti di internet hanno elogiato con entusiasmo questa sua ultima apparizione. Questa calorosa accoglienza conferma il posto di Hailey Bieber tra le figure più seguite nel mondo della moda e del lifestyle sui social media.

Un messaggio potente sull'accettazione di sé dopo la maternità.

Al di là dell'estetica radiosa di queste foto, Hailey Bieber si è recentemente distinta per un potente messaggio di accettazione di sé. La madre di un maschietto, Jack Blues, nato nell'agosto del 2024, ha criticato pubblicamente la pressione esercitata sulle neomamme affinché "recuperino il corpo che avevano prima della gravidanza". "Recuperare cosa? Il mio corpo è cambiato e non è più lo stesso di prima", ha confidato. Ha aggiunto: "Non siamo più le stesse persone di prima. Cambiamo dalla testa ai piedi". Questo messaggio di accettazione promuove un rapporto sereno con il proprio corpo dopo la gravidanza.

Con questa serie di foto estive, Hailey Bieber conferma il suo status di icona di stile, trasmettendo al contempo un messaggio particolarmente stimolante di accettazione di sé. È un modo per ricordarci che la realizzazione personale ha la precedenza sulle pressioni esterne.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
Article précédent
"Non è invecchiata mai": Cher festeggia il suo ottantesimo compleanno e il suo aspetto continua a suscitare reazioni online.
Article suivant
A 67 anni, Madonna ha fatto scalpore con un abito a rete color lavanda.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A 67 anni, Madonna ha fatto scalpore con un abito a rete color lavanda.

La cantautrice americana Madonna ha recentemente infiammato i social media posando su una pista da ballo in discoteca,...

"Non è invecchiata mai": Cher festeggia il suo ottantesimo compleanno e il suo aspetto continua a suscitare reazioni online.

Il 20 maggio 2026, la cantante, presentatrice televisiva, attrice e regista americana Cher ha festeggiato il suo ottantesimo...

A 68 anni, Andie MacDowell è radiosa in un abito giallo burro.

L'attrice e modella americana Andie MacDowell, figura iconica del cinema degli anni '90, ha fatto un'apparizione particolarmente memorabile...

Bersagliata dai commenti sul suo collo "strano", Paris Jackson decide di sottoporsi a esami medici.

La cantautrice e attrice americana Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, ha recentemente condiviso con i suoi follower...

Senza trucco, Michelle Pfeiffer è radiosa in vacanza con il marito.

L'attrice americana Michelle Pfeiffer ha recentemente condiviso su Instagram una serie di foto delle sue vacanze che hanno...

Con un "abito sottoveste", l'attrice Emily Blunt sfoggia un look minimalista

L'attrice britannica Emily Blunt ha fatto un'apparizione particolarmente d'effetto a una proiezione speciale, dove ha sfoggiato uno stile...