A bordo piscina, Hailey Bieber mette in mostra la sua figura con un look solare

La modella e imprenditrice americana Hailey Bieber ha condiviso su Instagram una serie di foto baciate dal sole, scattate durante un servizio fotografico a bordo piscina. Sfoggia un look estivo sui toni dell'oro con dettagli neri, in un'ambientazione decisamente balneare. Accompagnata dalla semplice didascalia "Estate" e da un cuore giallo, la foto ha subito riscosso l'entusiasmo dei suoi follower.

Un look estivo dorato

Per questo servizio fotografico, Hailey Bieber ha optato per una palette calda e luminosa, dominata da un oro vibrante accentuato da delicati bordi neri. Questo contrasto grafico, solare ed elegante al tempo stesso, si sposa perfettamente con l'atmosfera estiva dell'ambientazione. I suoi capelli castani, acconciati in morbide onde da spiaggia, completano in modo naturale questo look rilassato. Sdraiata in riva al mare, Hailey Bieber incarna un'estetica balneare senza tempo, privilegiando la semplicità di una palette ben scelta rispetto a un eccesso di dettagli.

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Un'accoglienza entusiasta da parte dei tifosi

La sezione commenti del post si è riempita rapidamente di messaggi. "Hailey diventa sempre più bella", "Splendida", "Sei ovunque, regina" : gli utenti di internet hanno elogiato con entusiasmo questa sua ultima apparizione. Questa calorosa accoglienza conferma il posto di Hailey Bieber tra le figure più seguite nel mondo della moda e del lifestyle sui social media.

Un messaggio potente sull'accettazione di sé dopo la maternità.

Al di là dell'estetica radiosa di queste foto, Hailey Bieber si è recentemente distinta per un potente messaggio di accettazione di sé. La madre di un maschietto, Jack Blues, nato nell'agosto del 2024, ha criticato pubblicamente la pressione esercitata sulle neomamme affinché "recuperino il corpo che avevano prima della gravidanza". "Recuperare cosa? Il mio corpo è cambiato e non è più lo stesso di prima", ha confidato. Ha aggiunto: "Non siamo più le stesse persone di prima. Cambiamo dalla testa ai piedi". Questo messaggio di accettazione promuove un rapporto sereno con il proprio corpo dopo la gravidanza.

Con questa serie di foto estive, Hailey Bieber conferma il suo status di icona di stile, trasmettendo al contempo un messaggio particolarmente stimolante di accettazione di sé. È un modo per ricordarci che la realizzazione personale ha la precedenza sulle pressioni esterne.