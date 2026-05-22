Con un "abito sottoveste", l'attrice Emily Blunt sfoggia un look minimalista

L'attrice britannica Emily Blunt ha fatto un'apparizione particolarmente d'effetto a una proiezione speciale, dove ha sfoggiato uno stile minimalista ma sottilmente ispirato al passato. Ha optato per un lungo abito sottoveste color avorio dal taglio pulito, che reinterpreta con delicatezza l'estetica degli anni '90 in una versione decisamente contemporanea e sofisticata.

Un abito sottoveste color avorio dal taglio fluido

Il pezzo forte di questo look è un lungo abito maxi in raso in una luminosa tonalità avorio, perfetta per la primavera. Il corpetto, realizzato con cura meticolosa, presenta pannelli fluidi che strutturano la silhouette senza costringerla. Il morbido drappeggio del raso scende poi fino a terra, dove si estende in una gonna delicatamente plissettata che si allarga ai piedi. Questa raffinata costruzione esalta la bellezza del tessuto e la precisione del taglio.

Sul davanti, una profonda scollatura a V aggiunge un tocco romantico alla silhouette, ricordando un abito sottoveste. Due sottilissime spalline sottili sostengono delicatamente il capo sulle spalle. Questi due elementi conferiscono all'outfit un'aria moderna pur mantenendo un design straordinariamente semplice.

Emily Blunt ha partecipato ieri alla proiezione della seconda stagione di "Rivals" insieme a sua sorella Felicity Blunt. pic.twitter.com/wDWZgu1w9Q — Emily Blunt Files 👽 (@emilybluntfiles) 19 maggio 2026

Accessori delicati in oro

Per completare questo outfit, Emily Blunt ha optato per un look a strati con vistose collane a catena d'oro, posizionate sul décolleté, e un anello abbinato. Sandali bianchi con cinturini hanno completato l'ensemble, abbinandosi perfettamente alla tonalità avorio dell'abito. I suoi capelli, acconciati in morbide onde naturali, incorniciavano il viso, volutamente truccato con un make-up luminoso.

Con questa apparizione, Emily Blunt conferma il suo talento per le silhouette pulite e accuratamente composte. Una dimostrazione di stile minimalista, dove ogni dettaglio trova la sua collocazione perfetta e contribuisce all'equilibrio complessivo.