A 62 anni, l'attrice Lisa Rinna appare irriconoscibile dopo una trasformazione dei capelli.

L'attrice americana Lisa Rinna continua a stupire sul red carpet con i suoi look sempre diversi. Al gala amfAR di Cannes, si è presentata con un'acconciatura radicalmente diversa dal suo caratteristico taglio corto castano. Con una voluminosa chioma biondo platino, un tocco retrò e un abito spettacolare, ha catturato l'attenzione di tutti con questa apparizione sorprendente.

Lisa Rinna sorprende con un'acconciatura biondo platino in stile retrò

Nota da anni per il suo iconico taglio corto castano, Lisa Rinna ha sorpreso tutti presentandosi al gala amfAR di Cannes con un'acconciatura biondo platino incredibilmente voluminosa (una parrucca). Aveva optato per un bob vaporoso in stile retrò, ispirato alle silhouette chic dei decenni passati.

Questa "trasformazione" dei capelli contrastava nettamente con il suo stile abituale e accentuava ulteriormente il suo trucco vistoso. Con i capelli tirati indietro e quasi bianchi, Lisa Rinna sfoggiava un look radicalmente diverso, al punto da risultare quasi irriconoscibile ad alcuni osservatori.

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Un abito metallizzato per il gala dell'amfAR.

Per completare questa trasformazione di bellezza, Lisa Rinna ha scelto un abito haute couture di Kevin Germanier. La creazione multicolore mescolava tonalità di blu, verde, giallo e viola in un effetto metallico che ricordava frange scintillanti.

L'abito, realizzato con materiali riciclati secondo diverse testate specializzate, presentava anche dettagli impreziositi da perline e spalle strutturate molto pronunciate. L'ensemble era completato da gioielli con diamanti e sandali con plateau argentati, che accentuavano l'aspetto teatrale della silhouette.

Una settimana caratterizzata da numerose trasformazioni di bellezza.

Questa apparizione a Cannes non è stata la prima trasformazione di look per Lisa Rinna negli ultimi giorni. Solo pochi giorni prima, aveva già sorpreso tutti alla première di Los Angeles con dei ricci biondi cortissimi in un diverso stile retrò.

In seguito, in occasione di un altro evento svoltosi durante il Festival di Cannes del 2026 (12-23 maggio), ha optato per un caschetto nero con effetto bagnato, realizzato con l'aiuto della parrucchiera Sofia Laskar. Nell'arco di una settimana, Lisa Rinna ha quindi cambiato più volte colore e acconciatura, confermando la sua propensione per le "trasformazioni estetiche".

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Un'icona della moda che ama correre rischi

Da diversi anni, Lisa Rinna si è affermata come una personalità molto seguita grazie alle sue scelte in fatto di moda e bellezza. Nota per i suoi look stravaganti e la sua figura scolpita, non esita a sperimentare con acconciature, trucco e abiti spettacolari.

Le sue apparizioni sul tappeto rosso suscitano regolarmente reazioni sui social media, dove alcuni utenti ne lodano l'"audacia stilistica" mentre altri si stupiscono delle sue continue trasformazioni.

Il gala amfAR, un evento imperdibile per le celebrità a Cannes.

Ogni anno, il gala di amfAR riunisce numerose personalità del mondo del cinema, della moda e dello spettacolo durante il Festival di Cannes. Questo evento benefico è noto tanto per la raccolta fondi a sostegno della ricerca sull'HIV quanto per le spettacolari sfilate di moda. Lisa Rinna era tra le celebrità presenti all'edizione del 2026, caratterizzata da numerose e sorprendenti trasformazioni di bellezza.

Con il suo look biondo platino e l'abito scintillante, Lisa Rinna è riuscita a distinguersi in un evento già ricco di apparizioni spettacolari. Tra la sua acconciatura biondo platino in stile retrò, il trucco grafico e il vibrante abito metallico, ha confermato ancora una volta la sua predilezione per i look "spettacolari".