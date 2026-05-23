Bersagliata dai commenti sul suo collo "strano", Paris Jackson decide di sottoporsi a esami medici.

La cantautrice e attrice americana Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, ha recentemente condiviso con i suoi follower una procedura medica "insolita". Dopo che diversi utenti di internet avevano commentato l'aspetto "strano" del suo collo in uno dei suoi post, ha deciso, per precauzione, di sottoporsi a una serie di esami medici. Ha documentato questo processo sui suoi social media, sottolineando l'impatto che i commenti online possono avere sulle figure pubbliche.

Esami medici a scopo precauzionale

Paris Jackson ha spiegato le sue azioni su Instagram : "Mi sottoporrò a un'ecografia per controllare i linfonodi, visto che avete notato quanto strano apparisse il mio collo nel mio ultimo post". Visibilmente preoccupata da questi commenti, ha ammesso di essere andata nel panico. Per precauzione, ha fatto venire un medico nella sua sala prove per un'ecografia alla gola e un prelievo di sangue.

Risultati rassicuranti

Fortunatamente, tutti gli esami hanno dato esito negativo. In un video pubblicato il giorno successivo, Paris Jackson ha chiarito che si trattava "solo di un leggerissimo rossore" alle corde vocali, senza alcun danno legato al canto. Ha spiegato che questo fenomeno è comune tra i cantanti che usano molto questi muscoli, e che nel suo caso era semplicemente più visibile. La giovane ha rassicurato i suoi follower, ridimensionando l'accaduto: "Penso sia solo il collo, e mi state facendo preoccupare pensando che ci sia un problema".

L'impatto dei commenti online

Questa sequenza illustra, ancora una volta, la pressione che possono esercitare i commenti sull'aspetto fisico delle figure pubbliche. Preoccupata per la sua voce, soprattutto in vista di un concerto in California, Paris Jackson è riuscita a incanalare la sua ansia in un approccio responsabile, evidenziando indirettamente l'impatto dei commenti non richiesti. Un utile promemoria della cautela con cui si dovrebbe commentare l'aspetto fisico altrui.

Condividendo apertamente questa esperienza, Paris Jackson ci ricorda l'importanza di ascoltare il nostro corpo e di rimanere calmi di fronte ai commenti online. È un approccio responsabile alla salute, accompagnato da un messaggio di gentilezza verso gli altri.