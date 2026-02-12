"Motivo di orgoglio": Angelina Jolie parla con orgoglio delle sue cicatrici dopo la mastectomia preventiva

Angelina Jolie ha recentemente parlato con grande franchezza delle cicatrici lasciate dal suo intervento chirurgico preventivo contro il cancro. Per l'attrice, regista, sceneggiatrice, produttrice e Ambasciatrice di Buona Volontà cambogiana-americana, queste non sono segni di dolore o perdita, ma la prova della vita, di una scelta consapevole e di un impegno verso se stessa e i suoi figli.

Una decisione medica resa pubblica

Nel 2013, Angelina Jolie ha rivelato di aver optato per un intervento chirurgico per ridurre il suo alto rischio di sviluppare un cancro. Portatrice del gene BRCA1, ha preso questa decisione dopo aver perso diversi familiari a causa della malattia. In un articolo di opinione pubblicato sulla stampa internazionale, ha spiegato di voler incoraggiare le donne a informarsi e, se necessario, a considerare opzioni preventive personalizzate in base alle loro circostanze individuali.

"Sono orgoglioso delle mie cicatrici."

Oggi, Angelina Jolie parla apertamente delle sue cicatrici. In un'intervista a France Inter, ha dichiarato: "Sono orgogliosa delle mie cicatrici. È una scelta che ho fatto per restare in vita, per esserci per i miei figli". Sottolinea che questi segni raccontano una storia, quella di una lotta personale, ma anche di solidarietà femminile.

Nel suo ultimo film, diretto dalla regista Alice Winocour, anche il personaggio che interpreta porta con sé cicatrici visibili, che riecheggiano la sua esperienza personale. Questo parallelismo tra arte e vita conferisce alla sua interpretazione una potenza unica.

[incorpora]https://www.youtube.com/shorts/hoc94zXRhOY[/incorpora]

Un impatto che va oltre il cinema

Da quando ha annunciato pubblicamente il suo intervento chirurgico, Angelina Jolie è diventata una figura di spicco a livello globale. Quello che è stato soprannominato "effetto Angelina" ha portato a un aumento significativo delle richieste di test genetici in diversi paesi. In Francia, i centri specializzati hanno registrato un aumento del 20% delle visite relative al rischio di tumori ereditari nei mesi successivi alla sua dichiarazione pubblica. Il suo messaggio? Incoraggiare scelte consapevoli e personalizzate, che rispettino il percorso di ogni individuo. Sottolinea che "l'accesso allo screening e alle cure non dovrebbe mai dipendere dal luogo di residenza o dalle proprie risorse finanziarie".

Rompere il silenzio, dare un significato

Angelina Jolie non parla solo di medicina preventiva, ma anche di un rapporto profondamente trasformato con il suo corpo. Per lei, queste cicatrici non sono qualcosa da nascondere, ma da comprendere, accettare e persino onorare. In un mondo in cui la rappresentazione del corpo femminile rimane in gran parte governata da norme, offre una visione diversa: quella di un corpo vissuto, plasmato, dignitoso e liberato dallo sguardo altrui.

Afferma di condividere questi segni visibili con "molte donne che ama", riferendosi a una comunità silenziosa di donne che hanno dovuto affrontare decisioni difficili. "Mi commuovo sempre quando vedo altre donne condividere i loro", confida.

Angelina Jolie afferma che le sue cicatrici non sono debolezze, ma prova di forza. Parlando apertamente del suo percorso, offre un nuovo modo di pensare alla salute, al corpo e alla sorellanza. La sua storia continua a ispirare, non per eroismo, ma per la sua autenticità e il suo impegno nel fare la differenza per tutte le donne.