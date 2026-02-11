Search here...

Angelina Jolie ha fatto un'apparizione spettacolare a Parigi, indossando un abito argentato.

Léa Michel
Extrait du film « Mrs & Mr Smith »

Dopo aver mantenuto un basso profilo per diversi mesi, Angelina Jolie è riapparsa in modo sorprendente a Parigi in occasione della première del film "Couture", segnando la sua prima apparizione sul red carpet del 2026. Fedele al suo intramontabile senso dello stile, l'attrice americana ha affascinato fotografi e fan con un sontuoso abito argentato di Givenchy, disegnato da Sarah Burton.

Un ritorno elegante

Sul red carpet parigino, Angelina Jolie ha optato per un look minimalista e sofisticato, impreziosito da un trucco luminoso e da un'acconciatura voluminosa: una messa in piega davvero classica, ma d'effetto. Con questo look, l'attrice sembra riallacciarsi all'eleganza che ha forgiato la sua leggenda, ben lontana dalle apparenze più sobrie degli ultimi anni.

Un periodo creativo intenso per l'attrice

Sebbene Angelina Jolie sia apparsa raramente sul red carpet ultimamente, non è per mancanza di lavoro. Negli ultimi mesi, ha preso parte a diversi progetti cinematografici. In autunno, ad esempio, ha girato "Anxious People", un adattamento del romanzo di Fredrik Backman, e si sta preparando a comparire nel thriller "Sunny", dove interpreta una madre disposta a tutto per proteggere i suoi figli da un narcotrafficante.

Sono in fase di sviluppo anche altri due film: "Maude contro Maude", un film d'azione con Halle Berry, e "The Initiative", un thriller di spionaggio diretto da Doug Liman ("Mr. & Mrs. Smith"). Questi progetti segnano l'atteso ritorno di Angelina a ruoli di spessore, un genere che ha padroneggiato fin da "Salt" e "Wanted".

In definitiva, Angelina Jolie sembra avvicinarsi al 2026 con un raro equilibrio: grazia sul red carpet e forza nelle sue scelte di carriera. La sua recente apparizione a Parigi non è stata solo un "momento fashion", ma una dichiarazione silenziosa: nonostante le tempeste personali, Angelina Jolie rimane un'icona resiliente, capace di far risplendere la sua luce in un mondo spesso più oscuro che abbagliante.

Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
"Sta esagerando": la reazione sorprendente di questa atleta dopo la vittoria olimpica
A 43 anni, Anne Hathaway opta per l'eleganza con un abito di piume.

