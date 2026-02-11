A 43 anni, Anne Hathaway opta per l'eleganza con un abito di piume.

Anne Hathaway ha recentemente inaugurato la New York Fashion Week 2026 con un look di straordinaria eleganza. L'attrice americana ha optato per un abito nero Ralph Lauren impreziosito da un tocco di piume, che ha suscitato grande scalpore in prima fila.

Un abito con dettagli attentamente studiati

Per la sfilata Autunno/Inverno 2026 di Ralph Lauren, Anne Hathaway ha scelto un abito nero trasparente con collo alto e una silhouette scultorea. Il modello presentava una profonda scollatura sulla schiena che si estendeva fino all'orlo, mentre delicati strati di pizzo creavano un sapiente gioco di trasparenze. Il lungo strascico in tulle e i dettagli asimmetrici in pizzo aggiungevano una dimensione couture all'insieme. Anne Hathaway ha anche drappeggiato sulle braccia una sciarpa di piume color cioccolato di ispirazione vintage, un omaggio all'epoca d'oro dello stile hollywoodiano.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da La Página De Los Famosos (@lapaginadelosfamosos)

Uno sguardo degno di Miranda Priestly

Seduta in prima fila, con indosso occhiali da sole neri oversize, Anne Hathaway sembrava uscita direttamente dal suo ruolo ne "Il diavolo veste Prada". Il suo look combinava sicurezza e raffinatezza, in un equilibrio perfetto. L'acconciatura, una fluente riga laterale in stile millennial sui suoi caratteristici capelli castani, aggiungeva un tocco di naturalezza, mentre un trucco rosa cipria illuminava il suo incarnato. Alcuni gioielli in oro – orecchini minimalisti e polsini ornati da bracciali – completavano questo look raffinato.

Un cenno al suo ritorno al cinema della moda

Questa apparizione non potrebbe essere più tempestiva: Anne Hathaway si sta preparando per l'uscita di "Il diavolo veste Prada 2", prevista per maggio. Le prime immagini dal set lasciano già presagire il ritorno di Andy Sachs, più sicuro di sé ed elegante che mai. Alcuni lo vedono addirittura come una forma di "metodo di vestire": l'attrice si sta già immergendo nel suo ruolo di giornalista diventata icona della moda, adottando i codici dell'alta moda newyorkese.

Alla fine, alla Settimana della Moda, Anne Hathaway non ha solo suscitato scalpore: ha lanciato una vera e propria dichiarazione di stile. L'attrice incarna un nuovo tipo di eleganza: sofisticata, decisa e libera dalle convenzioni. Non è mai sembrata così vicina al suo alter ego cinematografico (Il diavolo veste Prada): una donna forte, consapevole del suo potere e perfettamente a suo agio sotto i riflettori.