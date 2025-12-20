Kim Kardashian svela il suo trucco preferito per non indossare (quasi) mai più un reggiseno

Kim Kardashian ha recentemente rivelato il suo "segreto" per indossare top scollatissimi senza reggiseno, mantenendo comunque sostegno ed eleganza. Un piccolo trucco ingegnoso che potrebbe rivoluzionare il tuo guardaroba.

L'hack che sta facendo scalpore

In un video pubblicato su Instagram, Kim Kardashian ha condiviso quello che definisce il suo "trucco preferito al mondo" per creare l'illusione di non indossare un reggiseno. La sua arma segreta? Il Seamless Sculpt Deep Plunge Bodysuit, un body modellante con una scollatura molto profonda. Secondo lei, questo capo combina supporto e copertura, dando l'impressione di un seno naturalmente libero sotto i vestiti. Ideale per top o blazer dai tagli "audaci", questo body evita spalline o ferretti visibili che potrebbero disturbare le linee fluide del capo.

Il corpo di cui tutti parlano

Kim Kardashian sfoggia uno stile molto particolare: un body del suo marchio Skims, progettato per rimanere invisibile ma modellare delicatamente la silhouette. La parte anteriore è leggera per evitare qualsiasi disagio, mentre la parte posteriore offre diverse opzioni di indossaggio: spalline dritte come una canotta o una scollatura all'americana per un maggiore sostegno. Nel suo video, Kim Kardashian lo indossa sotto un blazer, creando una profonda scollatura a V che si estende ben oltre la linea di un reggiseno tradizionale. L'effetto "senza reggiseno" è immediato, elegante e naturale.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian (@kimkardashian)

Come lo indossa Kim quotidianamente

Kim non si accontenta di un solo utilizzo: dimostra che la tuta può essere adattata a diverse occasioni.

Sotto un blazer aderente, per una scollatura profonda, ma perfettamente controllata.

Sotto un abito da sera molto scollato, dove il minimo bordo di un reggiseno potrebbe rovinare il look.

Afferma, tuttavia, che in alcune occasioni potrebbero essere necessarie soluzioni più tecniche, come nastri o sistemi adesivi, ma per l'uso quotidiano preferisce questo body per la sua comodità e semplicità. Ammette persino di averlo consigliato alle sue amiche, che apprezzano la possibilità di indossare abiti molto succinti mantenendo comunque un supporto perfetto.

Un must-have per le feste?

Con il suo effetto "no bra", la silhouette slanciata e le scollature audaci, questo body si distingue per la sua versatilità e praticità. Indossato da solo o sotto un blazer, permette di giocare anche con i tagli più "audaci" senza rinunciare a comfort e sostegno.

Tuttavia, è importante ricordare una verità fondamentale: nessuno ha bisogno di un seno perfettamente sostenuto o scolpito per sentirsi bello e sicuro di sé. Alcune persone scelgono di non indossare affatto il reggiseno o di non usare un body modellante, e questo è perfettamente normale. Ogni corpo è bello a modo suo e l'illusione di "perfezione" creata da alcuni abiti è facoltativa, non obbligatoria.

In breve, il body senza cuciture Sculpt Deep Plunge di Kim Kardashian è un pratico trucchetto per chi ama la scollatura senza troppi fronzoli. Tuttavia, la vera lezione è che la moda dovrebbe adattarsi a te, non il contrario. Che tu scelga di seguire il trucco di Kim o di lasciare che il tuo seno respiri liberamente, la cosa più importante è sentirsi bene nella propria pelle.