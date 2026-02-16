Search here...

A 44 anni, Beyoncé sorprende con un nuovo taglio corto

Anaëlle G.
La cantautrice americana Beyoncé ha appena svelato la sua trasformazione con un taglio biondo corto fino al mento. È il suo taglio di capelli più corto degli ultimi anni.

Un'apparizione a sorpresa... in foto

Dopo diversi mesi di discrezione sui social media, la cantante è riapparsa il 12 febbraio in un carosello di foto pubblicate su Instagram, scattate durante il Super Bowl 2026. Senza didascalie, le foto lasciano che sia il look a parlare da solo: un caschetto biondo miele liscio e strutturato che incornicia il viso e modernizza all'istante il suo stile.

Nelle foto, Beyoncé indossa prima un lungo trench color chartreuse abbinato alla borsa e agli occhiali da sole, poi un outfit più sobrio con un top color crema con spalle scoperte infilato in pantaloni verde oliva, trucco delicato con un leggero smoky eye e labbra rosa. L'insieme mette in risalto il suo nuovo taglio di capelli, un incrocio tra un caschetto classico e un caschetto alla francese, con punte arrotondate e volume controllato.

Un taglio corto che segna una svolta

Questo caschetto corto, nei toni del biondo dorato/caramello con radici più scure, è in netto contrasto con i capelli lunghi e ondulati che Beyoncé ha prediletto negli ultimi anni, in particolare durante l'era di "Cowboy Carter". I fan lo vedono già come un segno di rinnovamento stilistico, addirittura l'inizio di un "nuovo capitolo artistico". Molti ne elogiano il look "rinfrescante", "ultra-chic" e "potente", convinti che il caschetto biondo esalti perfettamente i lineamenti di Beyoncé e il suo potere da star. Alcuni lo definiscono addirittura un'"acconciatura iconica" e prevedono che questo caschetto corto diventerà una delle tendenze capelli più hot dell'anno, poiché fonde perfettamente eleganza e modernità.

Posando con una bandiera "Touchdown" e abbinando questa acconciatura a un look "verde mela caramellata", Beyoncé trasforma un semplice taglio in una vera e propria dichiarazione di moda, confermando ancora una volta il suo status di icona capace di lanciare una tendenza con solo pochi scatti.

Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
