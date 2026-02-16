A 44 anni, Beyoncé sorprende con un nuovo taglio corto

La cantautrice americana Beyoncé ha appena svelato la sua trasformazione con un taglio biondo corto fino al mento. È il suo taglio di capelli più corto degli ultimi anni.

Un'apparizione a sorpresa... in foto

Dopo diversi mesi di discrezione sui social media, la cantante è riapparsa il 12 febbraio in un carosello di foto pubblicate su Instagram, scattate durante il Super Bowl 2026. Senza didascalie, le foto lasciano che sia il look a parlare da solo: un caschetto biondo miele liscio e strutturato che incornicia il viso e modernizza all'istante il suo stile.

Nelle foto, Beyoncé indossa prima un lungo trench color chartreuse abbinato alla borsa e agli occhiali da sole, poi un outfit più sobrio con un top color crema con spalle scoperte infilato in pantaloni verde oliva, trucco delicato con un leggero smoky eye e labbra rosa. L'insieme mette in risalto il suo nuovo taglio di capelli, un incrocio tra un caschetto classico e un caschetto alla francese, con punte arrotondate e volume controllato.

Un taglio corto che segna una svolta

Questo caschetto corto, nei toni del biondo dorato/caramello con radici più scure, è in netto contrasto con i capelli lunghi e ondulati che Beyoncé ha prediletto negli ultimi anni, in particolare durante l'era di "Cowboy Carter". I fan lo vedono già come un segno di rinnovamento stilistico, addirittura l'inizio di un "nuovo capitolo artistico". Molti ne elogiano il look "rinfrescante", "ultra-chic" e "potente", convinti che il caschetto biondo esalti perfettamente i lineamenti di Beyoncé e il suo potere da star. Alcuni lo definiscono addirittura un'"acconciatura iconica" e prevedono che questo caschetto corto diventerà una delle tendenze capelli più hot dell'anno, poiché fonde perfettamente eleganza e modernità.

Posando con una bandiera "Touchdown" e abbinando questa acconciatura a un look "verde mela caramellata", Beyoncé trasforma un semplice taglio in una vera e propria dichiarazione di moda, confermando ancora una volta il suo status di icona capace di lanciare una tendenza con solo pochi scatti.