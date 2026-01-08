Si dice che questa modella sia la più ricca tra tutte le modelle di Victoria's Secret.

Ha lasciato le passerelle quasi 20 anni fa, ma la sua influenza non è mai svanita. Icona delle passerelle, Gisele Bündchen ha trasformato un contratto da urlo in una carriera globale. Oggi, mentre le ex star di Victoria's Secret brillano ancora in televisione o alla guida dei propri marchi, solo una domina la classifica delle persone più ricche del mondo.

Una carriera post-VS esemplare

A più di un decennio di distanza dall'uscita dalle passerelle di Victoria's Secret, Gisele Bündchen continua a regnare sovrana tra gli ex angeli più ricchi. Secondo SCMP , con un patrimonio stimato di 400 milioni di dollari, la modella brasiliana supera di gran lunga le sue ex colleghe, affermandosi come una figura chiave nell'industria della moda trasformatasi in business.

Si dice che Gisele Bündchen sia entrata a far parte di Victoria's Secret nel 2000 con un contratto da 25 milioni di dollari, diventando rapidamente uno dei volti più iconici del marchio. Tuttavia, nel 2006, ha scelto di abbandonare il mondo della moda. Questo abbandono, lungi dall'ostacolare la sua carriera, ha segnato l'inizio di un'ascesa ancora più impressionante. Musa di Chanel, Pantene e Carolina Herrera, Gisele ha costruito un vero e proprio impero personale.

Heidi Klum segue le sue orme

Secondo SCMP, la modella, conduttrice televisiva e attrice tedesco-americana Heidi Klum si classificherebbe al secondo posto della lista. Continua ad ampliare la sua influenza attraverso il reality show americano "Project Runway", le sue linee di abbigliamento e bellezza, incarnando al contempo una rara longevità nel settore.

Cosa distingue Gisele Bündchen? La sua visione strategica. Dal momento in cui il suo contratto con Victoria's Secret è terminato, ha investito nel settore immobiliare, sostenuto progetti ambientali e si è dedicata a cause sociali. Madre di due figli, incarna una transizione di successo da top model a imprenditrice impegnata. Gisele Bündchen rimane il modello di riferimento per eccellenza dell'era post-Victoria's Secret.