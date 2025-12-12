Chi è Hinaupoko Devèze, la Miss Francia di Tahiti?

Hinaupoko Devèze sta scrivendo un nuovo capitolo nella storia di Miss Francia, rappresentando con orgoglio Tahiti, l'isola più grande della Polinesia francese. A 23 anni, affascina con un mix di determinazione e un forte impegno per la salute mentale.

Una Miss Francia da Papeete

Nata a Papeete nei primi anni 2000, Hinaupoko Devèze è cresciuta tra la Polinesia francese, la Nuova Caledonia e il sud della Francia, prima di tornare a Tahiti da adulta. È stata eletta Miss Tahiti 2025, per poi vincere il titolo di Miss Francia 2026 all'inizio di dicembre 2025, diventando la 96ª Miss Francia e la sesta Miss Tahiti a vincere questo titolo.

Una carriera segnata dalla mescolanza culturale e dagli studi

Nata da padre originario della Francia continentale e da madre originaria delle Isole Marchesi, Hinaupoko Devèze vanta un forte legame con la cultura polinesiana, in particolare quella marchesiana, attraverso la danza e la lingua. Dopo aver iniziato gli studi in giurisprudenza, si è dedicata alla psicologia, conseguendo una laurea in questo campo, lavorando nel contempo nel turismo, come assistente amministrativa e come modella.

La salute mentale come causa di malattie cardiache

Hinaupoko Devèze ha sofferto di burnout durante i suoi studi in giurisprudenza, un calvario che ha profondamente influenzato il suo attivismo. Dopo essere diventata Miss Francia, ha scelto spontaneamente di fare della salute mentale la sua causa principale, convinta che sia un problema universale che colpisce tutte le età e tutti i ceti sociali. Spera di usare la sua piattaforma "per incoraggiare le persone a parlare apertamente, ricevere supporto ed essere rispettate per chi soffre psicologicamente".

Un ambasciatore di valori e diversità

Durante le elezioni, Hinaupoko Devèze ha sottolineato il suo impegno nei confronti dei valori di "libertà, uguaglianza, fraternità", a cui ha aggiunto la nozione essenziale di rispetto. Attraverso la sua eredità mista, la sua storia familiare e la sua vita vissuta in diversi territori francesi, Hinaupoko Devèze simboleggia una Francia pluralista, al tempo stesso insulare e continentale, orgogliosa delle sue radici e aperta al mondo.

In breve, Hinaupoko Devèze non è solo una Miss Francia dal fascino e dall'eleganza innegabili: incarna anche un messaggio di diversità, resilienza e impegno sociale. Da Tahiti alla Francia continentale, il suo viaggio riflette il mix culturale e la ricchezza del nostro Paese, mettendo al contempo in luce cause universali come la salute mentale.