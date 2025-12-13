Criticata per "sembrare troppo vecchia", Catherine Zeta-Jones riceve un sostegno inaspettato

Catherine Zeta-Jones, icona del cinema, è stata recentemente oggetto di critiche misogine sul suo aspetto, ma è stata rapidamente travolta da un'enorme ondata di sostegno da parte delle donne. L'attrice e cantante britannica ha partecipato a un evento Netflix per la serie "Wednesday", dove sui social media sono emersi commenti negativi sull'età.

Critiche ingiuste sul red carpet

Durante un recente evento Netflix a Los Angeles, Catherine Zeta-Jones ha parlato del suo ruolo di Morticia Addams nella seconda stagione di "Wednesday". Un video TikTok dell'intervista è stato dirottato da commenti offensivi sulla sua età e sul suo aspetto. I troll l'hanno giudicata "troppo vecchia", ignorando completamente il suo talento e la sua interpretazione.

Un'ondata di solidarietà femminile

Di fronte a questa ondata di odio, molte donne si sono mobilitate online. I commenti che ne sono seguiti sono stati particolarmente accesi: "Questo deve finire, le donne non hanno una data di scadenza", "È bellissima, adoro il suo aspetto naturale", o ancora "È a causa di pazzi come questo che le donne hanno paura di invecchiare, anche se lei è stupenda". Questa ondata di proteste dimostra una frustrazione collettiva per il sessismo quotidiano sui social media.

La pressione di genere continua a mettere le donne nella sfera pubblica

Quest'ultimo incidente è un duro promemoria della pressione sproporzionata che le donne subiscono negli spazi pubblici per conformarsi. Mentre gli uomini spesso invecchiano con grazia, le donne vengono regolarmente giudicate, esaminate e sminuite per i naturali segni dell'invecchiamento. Catherine Zeta-Jones è solo un esempio tra i tanti: dietro ogni critica alle rughe o ai capelli grigi si cela un'intera cultura di imposizione della giovinezza che persiste, perpetuando norme sessiste profondamente radicate.

In breve, il caso di Catherine Zeta-Jones illustra una piaga persistente: la discriminazione basata sull'età nei confronti delle donne famose. L'enorme sostegno ricevuto, tuttavia, dimostra che gli atteggiamenti stanno cambiando, trasformando un attacco in una vittoria simbolica per l'emancipazione femminile. Quando finiranno questi giudizi retrogradi?