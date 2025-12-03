Search here...

"Era un'insicurezza": cosa Cara Delevingne ha osato fare in termini di chirurgia estetica

Fabienne Ba.
@caradelevingne/Instagram

La modella e attrice britannica Cara Delevingne ha rivelato in un'intervista a Bustle di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica (acido ialuronico) al mento per "correggere un tratto" che l'aveva sempre infastidita, specificando che si è trattato di una scelta strettamente personale, motivata dal suo rapporto con questo complesso, e non dal desiderio di normalizzare la chirurgia estetica o di suggerire che tutti dovrebbero sottoporsi a tale intervento.

L'origine della mancanza di fiducia

Cara Delevingne spiega che la mancanza di un mento pronunciato la infastidiva profondamente, un dettaglio del viso che percepiva come "uno squilibrio". "Ho dovuto fare un filler al mento. Non avevo mai avuto un mento prima, ed era un problema per me", racconta.

Per la modella e attrice, questo intervento di chirurgia estetica non trasforma la sua identità, ma la armonizza, e insiste sulla trasparenza: "Penso che sia molto importante parlarne apertamente, perché non c'è nulla di cui vergognarsi". Lo vede come un atto di empowerment, a patto che l'autostima venga coltivata al di là delle apparenze.

Altre confessioni di bellezza senza censure

Cara Delevingne parla anche della sua riduzione del seno, motivata tanto dalla comodità quanto dal desiderio di sentirsi meglio con il proprio corpo. Racconta di aver preso in considerazione brevemente il Botox prima di rinunciare a favore del PRP (plasmaferesi), un approccio che considera più naturale e più adatto alle sue aspettative. L'attrice e modella conclude sottolineando che le sue scelte estetiche sono, a suo avviso, "perfettamente legittime", che derivano da un percorso personale e che nessuna donna dovrebbe essere giudicata per come sceglie di prendersi cura di sé.

Condividendo apertamente le sue esperienze con la chirurgia estetica e i trattamenti, Cara Delevingne dimostra un livello di trasparenza raro nel mondo della moda e del cinema. Senza voler presentare le sue scelte come una modella, ci ricorda che ogni percorso è unico e che il benessere personale rimane la priorità. Che si tratti di accettare le insicurezze, trasformarle o superarle, l'essenziale, secondo lei, è poterlo fare liberamente, senza pressioni o giudizi esterni.

Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Questo messaggio di Demi Moore (63 anni) sull'invecchiamento sta suscitando polemiche
"Ho avuto delle notti molto buie": Emma Roberts si racconta sul post-partum

