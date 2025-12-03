"Ho avuto delle notti molto buie": Emma Roberts si racconta sul post-partum

L'attrice e produttrice americana Emma Roberts, nota per i suoi ruoli in "American Horror Story" e "Scream Queens", si apre in un'intervista per la copertina di dicembre di Harper's Bazaar Spagna. Madre di un bambino di quasi 5 anni di nome Rhodes, nato a dicembre 2020, parla apertamente degli alti e bassi della maternità, segnata da momenti di profondo disagio post-partum.

La maternità, fonte di profondità emotiva

Emma Roberts spiega che diventare madre le ha donato "un'immensa ricchezza emotiva", sia a livello personale che professionale: "Vedere il mondo attraverso i suoi occhi è meraviglioso e trasforma la tua prospettiva sulla vita". Queste intense emozioni influenzano anche la sua recitazione, permettendole di esplorare sentimenti complessi nei suoi ruoli. Tuttavia, mentre Rhodes si avvicina al suo quinto compleanno, ammette di stare ancora "scoprendo se stessa come donna e madre imperfetta", impegnandosi a dare sempre il massimo.

Notti buie che arricchiscono la sua creatività

"Ho vissuto delle notti molto buie dopo il parto", confida, sottolineando come questi periodi difficili siano stati incanalati nella sua arte: "Usare queste emozioni in modo creativo è interessante". Dopo essersi separata dall'attore americano Garrett Hedlund nel 2022, Emma Roberts ora bilancia la sua vita con il fidanzato, l'attore americano Cody John, che le ha chiesto di sposarlo nel 2024. La loro relazione prospera grazie a "un forte legame fuori dallo schermo, nonostante le difficoltà delle riprese nomadi", spiega Emma.

L'equilibrio tra lavoro e vita privata al centro delle sue scelte

Ora più selettiva nei suoi progetti per dare priorità al tempo in famiglia – "Girare significa stare lontano da casa per lunghi periodi" – Emma Roberts coltiva una vita lontana dallo schermo per evitare che la carriera la consumi. Felicemente fidanzata e produttrice tramite la sua società, sta persino preparando un cortometraggio con la sua collaboratrice Karah, segno di una carriera in piena evoluzione in cui la maternità gioca un ruolo centrale.

Condividendo la sua storia con tanta sincerità, Emma Roberts ci ricorda che la maternità, oltre ai suoi momenti luminosi, ha anche aspetti più oscuri che troppo spesso vengono taciuti. Il suo racconto offre una preziosa visione del periodo post-partum, ancora avvolto da tabù, e mette in luce la forza necessaria per conciliare vulnerabilità, creatività ed equilibrio personale.