Ariana Grande risponde alle critiche sul suo corpo e il suo messaggio è divisivo.

Fabienne Ba.
La cantautrice americana Ariana Grande si è nuovamente espressa contro i continui commenti sul suo aspetto, ritenuto "troppo magro" da alcuni utenti del web. Durante la promozione del film "Wicked 2", ha ripubblicato una vecchia intervista per ricordare a tutti quanto possano essere pericolosi e offensivi questi commenti, anche quando si dichiarano benintenzionati.

Stanco del body shaming

Nella sua storia su Instagram, Ariana ha ripubblicato un estratto di un'intervista del 2024, spiegando di condividerlo "come un gentile promemoria per tutti". In esso, racconta di essere stata messa sotto esame fin dall'adolescenza, di aver "sentito tutto" su ciò che non andava in lei, come se il suo corpo fosse un oggetto costante di analisi pubblica. Sottolinea quanto sia difficile proteggersi da questo "rumore" quando si cresce sotto lo sguardo degli altri, soprattutto in un settore ossessionato dall'apparenza.

"È sempre spiacevole", anche in famiglia.

Ariana sottolinea che i commenti sul proprio corpo sono invadenti, che provengano da sconosciuti online o da persone care riunite a tavola durante le feste. Cita frasi apparentemente innocue – "Hai perso peso, cosa è successo?" , "Hai preso peso, cosa è successo?" – che descrive come "imbarazzanti e umilianti", indipendentemente dal contesto. Il suo messaggio non riguarda solo la magrezza: ci ricorda che questa violenza si applica anche alla grassofobia e a tutte le forme di giudizio sul corpo.

Un invito a maggiore gentilezza… che non è universalmente accettato.

Per Ariana Grande, commentare l'aspetto di qualcuno, anche solo per "preoccupazione", rimane problematico e può essere pericoloso, soprattutto se la persona in questione soffre di disturbi alimentari o problemi di salute mentale. Pertanto, incoraggia il suo pubblico a evitare la "facile" tentazione di giudicare il corpo degli altri e a dare priorità all'empatia rispetto ai giudizi severi.

Sui social il suo discorso è divisivo: alcuni accolgono con favore "un messaggio necessario", altri sostengono che "criticare il suo aspetto sarebbe un modo per salvarla", illustrando proprio il meccanismo del body shaming da lei denunciato.

Perché il suo messaggio è importante nonostante le controversie

Sebbene gli haters continuino a nascondersi dietro la scusa della salute, la dichiarazione di Ariana Grande mette in luce un fenomeno che riguarda tutte le donne, famose o meno. Ricordando a tutti che nessuno deve giustificare il proprio peso o subire un esame costante del proprio corpo, Ariana Grande contribuisce a un dibattito più ampio sul diritto di controllare il proprio aspetto senza esserne definiti.

Al di là del dibattito che suscita, la posizione di Ariana Grande serve da duro promemoria di quanto sia teso il dibattito sul corpo, anche nel 2025. Ponendo in primo piano l'ascolto, la gentilezza e il rispetto per i limiti di ogni persona, apre uno spazio necessario per ripensare il modo in cui parliamo – o non parliamo – dell'aspetto fisico degli altri. È urgente andare oltre la reazione istintiva del commento automatico e coltivare una cultura del rispetto, in cui il corpo di ogni persona cessi finalmente di essere un campo di battaglia pubblico per la speculazione.

