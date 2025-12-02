Search here...

Rita Ora infiamma il red carpet con un audace abito seconda pelle

Fabienne Ba.
@ritaora/Instagram

La cantante, modella e attrice kosovaro-britannica Rita Ora ha recentemente attirato l'attenzione ai Fashion Awards 2025 di Londra, apparendo sul red carpet con un abito argentato ultra attillato con un'audace scollatura profonda.

Un abito dalla lucentezza sorprendente

L'abito scelto da Rita Ora era un modello Ralph Lauren dalla vestibilità attillata che avvolgeva elegantemente le sue curve. La texture satinata e la lucentezza metallica catturavano la luce a ogni movimento, mentre l'ampio spacco aggiungeva un tocco di glamour discreto, perfetto per una serata prestigiosa. Rita Ora ha completato questo look sorprendente con un elegante chignon da ballerina che metteva in risalto i suoi gioielli e il trucco sobri, con uno smokey eyes e un rossetto rosa intenso. Questo completo armonioso ha messo in mostra il suo impeccabile senso dello stile e la sua sicurezza sul red carpet.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da My Attire (@myattire2816)

Una presenza notevole a un evento di punta

I Fashion Awards sono un evento imperdibile nel settore della moda, che premia stilisti e talenti emergenti. Il look di Rita Ora, già riconosciuto per le sue scelte di moda "audaci" e spesso all'avanguardia, è stato ampiamente acclamato come uno degli outfit più memorabili della cerimonia del 2025. Il suo look ha affascinato critica e pubblico, incarnando perfettamente lo spirito dell'evento. Non solo ha consolidato la sua reputazione di pioniera dello stile, ma ha anche suscitato numerose discussioni sui social media, dove è stato definito un "vero momento di moda".

Con questa apparizione abbagliante, Rita Ora conferma ancora una volta il suo status di icona di stile capace di coniugare audacia ed eleganza. Tra glamour e sicurezza, dimostra che il red carpet è un vero e proprio parco giochi dove catturare l'attenzione con il suo carisma e il suo innato senso dello stile.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
"Un fisico incredibile": a 60 anni Elizabeth Hurley dimostra che la bellezza non ha limiti di età

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Un fisico incredibile": a 60 anni Elizabeth Hurley dimostra che la bellezza non ha limiti di età

L'attrice, modella e produttrice britannica Elizabeth Hurley continua a stupire e a generare entusiasmo sui social media. Di...

Ariana Grande risponde alle critiche sul suo corpo e il suo messaggio è divisivo.

La cantautrice americana Ariana Grande si è nuovamente espressa contro i continui commenti sul suo aspetto, ritenuto "troppo...

A 43 anni, l'attrice mostra il suo pancione sul red carpet

Sienna Miller ha recentemente sorpreso tutti ai Fashion Awards 2025 alla Royal Albert Hall di Londra, rivelando pubblicamente...

A 44 anni, Jessica Alba sta facendo scalpore in spiaggia

L'attrice e imprenditrice americana Jessica Alba ha recentemente condiviso una serie di foto di famiglia per il Ringraziamento,...

Halle Berry (59) appare senza trucco in camicia da notte

Nota per la sua eleganza e il suo carisma sul red carpet, Halle Berry ha nuovamente conquistato i...

Anya Taylor-Joy sfoggia un abito dorato sul red carpet

L'attrice anglo-americana Anya Taylor-Joy, membro della giuria del 22° Festival Internazionale del Cinema di Marrakech, ha recentemente incantato...

© 2025 The Body Optimist