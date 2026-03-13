A 50 anni, Eva Longoria sorprende con un nuovo taglio di capelli.

L'attrice, regista, produttrice e modella americana Eva Longoria sfoggia una nuova acconciatura, abbinata a un abito aderente giallo pastello, in un post su Instagram che trasuda gioia di vivere.

Un nuovo taglio per un nuovo decennio

Eva Longoria ha deciso di abbandonare la sua iconica chioma lunga per un caschetto che incornicia il viso. Questo taglio leggermente scalato e arioso dona movimento, apprezzato sia dagli hairstylist che dai suoi fan. Sui social media, l'attrice ha mostrato il suo nuovo look in un video in cui la si vede all'opera su un set cinematografico, confermando la sua predilezione per le trasformazioni di stile.

Un cappello a secchiello chic e luminoso

Nelle foto, Eva Longoria sfoggia un elegante caschetto, per un look chic e molto moderno. Le ciocche leggermente ondulate sfiorano la mascella e incorniciano il viso, donando al contempo un senso di leggerezza. Questa lunghezza media, né troppo corta né troppo lunga, è la soluzione ideale per chi desidera cambiare acconciatura senza rinunciare alla lunghezza.

Un abito giallo burro per ballare tra una ripresa e l'altra.

Nel video, Eva Longoria indossa un maxi abito aderente color giallo pastello con volant che ne esalta la figura, mantenendo al contempo un'atmosfera luminosa e allegra. La tonalità "giallo burro" illumina il suo incarnato e si abbina perfettamente al suo nuovo caschetto, creando un delicato contrasto tra il colore solare e il taglio strutturato. La si vede mentre prova alcuni passi di danza con il coreografo Gustavo Vargas, che la fa volteggiare e la guida in un'atmosfera rilassata nel backstage.

In sintesi, questo abbinamento "caschetto corto e abito colorato" riflette una Eva Longoria sicura di sé a 50 anni. Il suo cambio di acconciatura, ampiamente discusso, è visto come un gesto d'ispirazione per molte donne che desiderano adottare uno stile "più deciso".