"È stupenda": Selena Gomez abbaglia con uno sguardo radioso

Léa Michel
@jennanicoleofficial/Instagram

La truccatrice Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) ha condiviso su Instagram un selfie dorato della cantautrice, attrice, produttrice e imprenditrice americana Selena Gomez, immortalando un colorito primaverile sotto la luce naturale.

Un trucco "glow" dai toni caldi e luminosi

In questa foto baciata dal sole, Selena Gomez sfoggia un trucco perfetto, baciato dal sole: illuminante dorato che scolpisce gli zigomi, ombretto pesca iridescente per un colorito sano, un delicato smokey eyes con ciglia allungate e labbra rosa carnose e lucide. I suoi capelli castani e ondulati scendono liberamente, incorniciando un sorriso sicuro, il tutto avvolto da un maglione nero testurizzato per un contrasto chic.

Autenticità e luce naturale

Questo selfie, scattato in un interno con un lucernario inondato di luce, mette in risalto la pelle naturale di Selena Gomez, donandole un aspetto super luminoso e vibrante, che ricorda il risveglio al sole. Jenni Nicole crea un look beauty naturale, perfetto per un'atmosfera estiva.

I fan sono entusiasti: "Super soleggiato!"

I commenti sono pieni di ammirazione: "È sublime, quella luminosità solare è pazzesca!" , oppure "Selena super solare, illumini tutto!" , esclamano entusiasti i fan, elogiando questo trucco che cattura l'essenza gioiosa e radiosa di Selena Gomez.

In breve, Selena Gomez, con lo styling di Jenni Nicole, incarna una bellezza radiosa in questo selfie luminoso che celebra una radiosità semplice e luminosa. Un look stimolante che dimostra che la "vera luminosità" a volte nasce dalla semplice luce naturale e da un trucco luminoso.

Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Con un abito decorato con cristalli, Lucy Liu attira tutti gli sguardi

