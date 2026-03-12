Con un abito decorato con cristalli, Lucy Liu attira tutti gli sguardi

Con un abito tempestato di cristalli, l'attrice, produttrice, regista, pittrice e scultrice americana Lucy Liu ha fatto scalpore sul red carpet del TIME Women of the Year Gala 2026 a Los Angeles.
Un abito retrò del XVIII secolo
Lucy Liu indossava un abito midi in velluto nero decorato con nappe di cristallo pendenti che catturavano la luce a ogni suo movimento. I fianchi volutamente esagerati ricordavano i panier del XVIII secolo, un tempo indossati da Maria Antonietta, aggiungendo un tocco teatrale e un fresco accenno storico. L'outfit era completato da sandali con plateau, un'elegante pochette e gioielli con diamanti impreziositi da una sorprendente pietra rosa. Disegnato da Lee Harris, questo outfit fondeva squisitamente l'opulenza barocca con l'eleganza contemporanea.
Capelli lunghi e naturali
Dopo aver sfoggiato un caschetto corto nel trailer del suo film "Rosemead", Lucy Liu si è presentata al Gala "Donna dell'Anno" del TIME 2026 con i capelli lunghi, rigati al centro e con riccioli morbidi e fluenti. Un trucco rosato sulle guance e labbra fucsia completavano il look chic.
I fan sono in soggezione
Internet è impazzito: "Lucy Liu, regina del red carpet!" e "I cristalli e l'abito, sei sublime!" hanno esclamato gli utenti di Internet, lodando la sua audacia nella moda e la sua bellezza senza tempo.
In breve, l'attrice, produttrice, regista, pittrice e scultrice americana Lucy Liu trascende le epoche in un abito barocco in velluto e cristalli, dimostrando che l'eleganza senza tempo nasce dalla fusione di storia e modernità. Questo look potente segna il suo ritorno trionfale sulla scena della moda internazionale.