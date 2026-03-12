A 60 anni, Cindy Crawford sfoggia il suo look senza trucco e condivide la sua routine mattutina.

La top model americana Cindy Crawford dimostra di non aver bisogno di artifici per brillare. L'iconica modella è apparsa di recente senza trucco in un video su Instagram in cui ha condiviso la sua routine di benessere mattutina, un mix di cura di sé e delicatezza quotidiana.

Una bellezza naturale nella sua vasca idromassaggio

Al risveglio, Cindy si presenta con un viso naturale, ancora in pigiama, prima di infilarsi l'accappatoio e iniziare i suoi rituali. Si immerge nella vasca idromassaggio esterna, come in un bagno mattutino, con i capelli raccolti in uno chignon morbido e una semplice collana d'oro, abbracciando pienamente il suo corpo e i suoi 60 anni con serenità, mentre la morbida luce del mattino le accarezza la pelle.

Una routine per la pelle e il benessere altamente strutturata

La sua mattinata inizia intorno alle 6 del mattino con qualche stretching sul bordo del letto, seguito da una spazzolatura a secco delle gambe per stimolare la circolazione sanguigna. Prosegue con un massaggio facciale gua sha, seguito da sedute di luce rossa su cuoio capelluto e viso: gesti che fanno parte della sua routine personale per mantenere la luminosità della pelle e la vitalità dei capelli, senza pretendere di stabilire uno standard o un modello da seguire a 60 anni.

Piccoli gesti di salute e un momento di "grounding"

Per il suo benessere interiore, la top model americana Cindy Crawford beve un po' di aceto di mele prima di colazione, poi fa una passeggiata a piedi nudi sull'erba del suo giardino fronte oceano per "connettersi con la terra" e godersi la morbida luce del mattino. Questo momento trascorso nella natura, tra aria fresca, vista mare e relax nella jacuzzi, è descritto come "una vera e propria camera di decompressione prima della frenesia della giornata".

Si tratta di una routine unica per lei, difficile da seguire per tutti e che non rappresenta in alcun modo uno standard da seguire a 60 anni per sentirsi bene, ma piuttosto un rituale personale che le dona energia e serenità.

Sport, caffè al collagene ed e-mail

Verso le 7:45, indossa la tuta da ginnastica, si prepara un caffè arricchito con collagene e poi si rilassa per qualche minuto davanti al computer per controllare le email. La sua routine continua con una sessione di esercizi personalizzata: stretching, esercizi su una macchina invertita, un mini-trampolino, seguiti da un allenamento guidato in stile Pilates. Queste attività fanno parte del suo rituale mattutino personale, adattate alle sue esigenze e al suo ritmo, e non sono da intendersi come un modello o un obbligo per chi ha più di 60 anni.

I fan ne amano l'autenticità

Nella didascalia, Cindy Crawford spiega di amare questa routine perché "la mette sulla strada giusta per la giornata", un rituale che le dona equilibrio ed energia fin dal mattino. I commenti elogiano in modo schiacciante "la sua naturalezza e semplicità". "A 60 anni e senza trucco, sei abbagliante", "È stimolante vederti abbracciare la tua età con tanta serenità", scrivono gli utenti di Internet, conquistati da questo mix di semplicità e amor proprio.

Condividendo questi momenti della sua mattinata, Cindy Crawford ci ricorda che il benessere deriva prima di tutto dall'ascoltare noi stessi e dal godere dei nostri rituali, piuttosto che dal seguire norme o standard. A 60 anni, incarna una serenità naturale e ispira i suoi fan a celebrare il proprio corpo e la propria quotidianità con autenticità.

