Presa in giro in televisione per la sua figura, legge i commenti peggiori e li trova divertenti.

Léa Michel
@carissacodel/Instagram

A soli 26 anni, la presentatrice televisiva americana Carissa Codel è diventata un vero e proprio fenomeno dei social media. Criticata per la sua figura, ritenuta "troppo generosa" da alcuni telespettatori, la conduttrice di Fox 49 nel Missouri (USA) ha trovato un modo brillante – e spassoso – per rispondere ai suoi detrattori: legge i loro commenti beffardi in diretta con la sua voce da presentatrice televisiva. Il risultato? Milioni di visualizzazioni e un'ondata di ammirazione per il suo umorismo autoironico.

Quando l'umorismo diventa un'arma contro il body shaming

Carissa Codel ha recentemente iniziato a pubblicare brevi video su TikTok e Instagram in cui risponde scherzosamente, con finta serietà, agli insulti e alle osservazioni assurde che le vengono rivolte da alcuni utenti di internet. "Credo che il mio preferito sia ancora: 'Ha abbastanza muffin da aprire due panetterie'", scherza in uno dei suoi video. Tra frasi grottesche e complimenti goffi, la giornalista trasforma la presa in giro in uno "spettacolo comico", dimostrando che si può ridere di qualsiasi cosa quando si è consapevoli del proprio valore.

Il suo umorismo autoironico ha trovato riscontro nel pubblico: oltre 5 milioni di visualizzazioni su Instagram e più di 200.000 follower conquistati dalla sua autenticità. Il suo modo di accettare pienamente il proprio corpo, senza filtri o falsi pudori, l'ha resa una voce potente per la body positivity.

@carissacodel Non riesco a credere che sto per chiedertelo... ma per favore commentate qui sotto i vostri pensieri #commenti #fyp #spettatori #torta #reels ♬ suono originale - Carissa Codel

La fiducia nasce dall'esperienza e dalla resilienza

Dietro il tono spensierato e le battute incisive, Carissa Codel coltiva una mentalità resiliente forgiata fin dai suoi esordi nel giornalismo a 18 anni. Le ci è voluto coraggio per esporsi alle telecamere e al giudizio del pubblico. "So chi sono e so che aspetto ho. Questi commenti non mi influenzano; mi fanno ridere", spiega. Il suo approccio disinibito inverte la dinamica: i troll diventano inconsapevolmente le star di uno spettacolo comico in cui è lei a dettare le regole.

Un'immagine moderna e sincera del giornalismo locale

Carissa ammette, tuttavia, che inizialmente temeva che i suoi video potessero offuscare la sua immagine professionale o la sua credibilità in onda. È successo esattamente il contrario. Il suo umorismo e la sua schiettezza hanno rafforzato il suo legame con gli spettatori, che ora la vedono come una personalità autentica e accessibile. "La gente mi vede come una persona vera, non solo una giornalista dietro una scrivania", riassume. Ed è senza dubbio questa semplicità, unita a una sana dose di coraggio, che la rende una figura ispiratrice del giornalismo locale nell'era dei social media.

@carissacodel Sì, questi sono commenti veri LOL #fye #fypage #commenti #ragebait #spettatori #notizie ♬ suono originale - Carissa Codel

Carissa Codel trasforma gli attacchi in risate e ci ricorda brillantemente che un sorriso può essere l'arma più potente contro la crudeltà quotidiana. Mescolando umorismo, sicurezza e sincerità, la giovane giornalista fa molto più che intrattenere il web: invita tutti ad accettare pienamente la propria immagine e a non lasciarsi più definire dallo sguardo altrui. Un'ulteriore dimostrazione che, di fronte alle critiche, la risposta migliore è spesso... una battuta ben raccontata.

