In stile gotico, la figlia di Madonna attira tutti gli sguardi

A soli 29 anni, Lourdes Leon, modella e musicista conosciuta con il suo nome d'arte Lolahol, ha dimostrato ancora una volta la sua audacia e il suo senso dello stile. Durante la sfilata di Ann Demeulemeester, tenutasi durante la settimana della moda di Parigi, la figlia di Madonna ha attirato l'attenzione con un scenografico abito nero, un capo che evoca un cupo romanticismo.

Un'estetica decisamente gotica

La creazione, all'altezza della reputazione della casa di moda belga Ann Demeulemeester, presentava ritagli scultorei e dettagli metallici. Il tessuto rivelava un sorprendente tatuaggio di drago sulla coscia, aggiungendo un tocco ancora più ribelle al look generale. Nota per il suo stile avanguardista, Lourdes sembra coltivare un'estetica gotica chic, fondendo riferimenti punk con una raffinata sensualità.

I suoi capelli neri e lisci, il trucco sobrio e la pelle radiosa contrastavano con l'impatto visivo dell'outfit, creando un magistrale equilibrio tra naturalezza e teatralità. Questo aspetto è coerente con la sua immagine: un'artista indipendente che, pur seguendo le orme della madre, sta tracciando la propria strada sia nella moda che nella musica, rifiutando ogni forma di conformismo.

LOURDES LEON alla sfilata di Ann Demeulemeester alla Paris Fashion Week 03/07/2026 Commento(i) pic.twitter.com/gFxLjH6oah — Quick News Bites (@netiblogpro) 8 marzo 2026

Una stella nascente nel panorama della moda

Già apparsa nelle campagne di Marc Jacobs e Mugler, Lourdes Leon si sta affermando come una stella nascente dello stile contemporaneo. Presente anche alla sfilata di Saint Laurent qualche giorno prima, si conferma tra le personalità più seguite di questa Fashion Week. La sua capacità di fondere forza, sensualità e avanguardia affascina fotografi e stilisti, consolidandola come nuova musa della moda sperimentale.

Con questo look di Ann Demeulemeester, Lourdes Leon dimostra di aver ereditato non solo il carisma della madre, ma anche la sua audacia. Fondendo un'attitudine gotica con un'eleganza decisa, incarna una generazione che difende la propria libertà creativa.