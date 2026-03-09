In stile gotico, la figlia di Madonna attira tutti gli sguardi

Anaëlle G.
@madonna/Instagram

A soli 29 anni, Lourdes Leon, modella e musicista conosciuta con il suo nome d'arte Lolahol, ha dimostrato ancora una volta la sua audacia e il suo senso dello stile. Durante la sfilata di Ann Demeulemeester, tenutasi durante la settimana della moda di Parigi, la figlia di Madonna ha attirato l'attenzione con un scenografico abito nero, un capo che evoca un cupo romanticismo.

Un'estetica decisamente gotica

La creazione, all'altezza della reputazione della casa di moda belga Ann Demeulemeester, presentava ritagli scultorei e dettagli metallici. Il tessuto rivelava un sorprendente tatuaggio di drago sulla coscia, aggiungendo un tocco ancora più ribelle al look generale. Nota per il suo stile avanguardista, Lourdes sembra coltivare un'estetica gotica chic, fondendo riferimenti punk con una raffinata sensualità.

I suoi capelli neri e lisci, il trucco sobrio e la pelle radiosa contrastavano con l'impatto visivo dell'outfit, creando un magistrale equilibrio tra naturalezza e teatralità. Questo aspetto è coerente con la sua immagine: un'artista indipendente che, pur seguendo le orme della madre, sta tracciando la propria strada sia nella moda che nella musica, rifiutando ogni forma di conformismo.

Una stella nascente nel panorama della moda

Già apparsa nelle campagne di Marc Jacobs e Mugler, Lourdes Leon si sta affermando come una stella nascente dello stile contemporaneo. Presente anche alla sfilata di Saint Laurent qualche giorno prima, si conferma tra le personalità più seguite di questa Fashion Week. La sua capacità di fondere forza, sensualità e avanguardia affascina fotografi e stilisti, consolidandola come nuova musa della moda sperimentale.

Con questo look di Ann Demeulemeester, Lourdes Leon dimostra di aver ereditato non solo il carisma della madre, ma anche la sua audacia. Fondendo un'attitudine gotica con un'eleganza decisa, incarna una generazione che difende la propria libertà creativa.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Article précédent
Ester Expósito scatena le reazioni online con un abito ricamato con centinaia di pennelli.
Article suivant
"La mia faccia è orribile": dopo diversi interventi di chirurgia estetica, Jessi Ngatikaura racconta i suoi rimpianti

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Senza trucco, Gwyneth Paltrow fa colpo con un outfit casual

L'attrice e cantante americana Gwyneth Paltrow ha ancora una volta incantato i suoi fan apparendo senza trucco, in...

"La mia faccia è orribile": dopo diversi interventi di chirurgia estetica, Jessi Ngatikaura racconta i suoi rimpianti

Jessi Ngatikaura, star del reality show "The Secret Lives of Mormon Wives", ha rivelato di vivere un incubo...

Ester Expósito scatena le reazioni online con un abito ricamato con centinaia di pennelli.

In occasione della prestigiosa Grand Dinner al Louvre, l'attrice e modella spagnola Ester Expósito ha incantato tutti sfilando...

"Non vedevo il mio corpo come quello degli altri": la confessione di una star degli anni '90

Negli anni '90, incarnava per molti un "ideale di bellezza" in televisione. Eppure, dietro questa immagine, l'attrice e...

"È il tuo corpo": Amanda Seyfried sostiene Sydney Sweeney contro le critiche alla sua figura

L'attrice, modella e cantante americana Amanda Seyfried è intervenuta in difesa della sua co-protagonista, l'attrice e produttrice Sydney...

A 60 anni Brooke Shields sorprende con un look bohémien

L'attrice e modella americana Brooke Shields ha abbagliato la prima fila di Chloé alla sua prima Paris Fashion...