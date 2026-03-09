"La mia faccia è orribile": dopo diversi interventi di chirurgia estetica, Jessi Ngatikaura racconta i suoi rimpianti

Jessi Ngatikaura, star del reality show "The Secret Lives of Mormon Wives", ha rivelato di vivere un incubo dopo il suo ultimo intervento di chirurgia estetica, al punto da affermare che il suo viso "ha un aspetto orribile" e che l'intervento le ha "rovinato la vita".

Jessi Ngatikaura in pieno rammarico

In un video su TikTok , Jessi Ngatikaura spiega di essere "estremamente insoddisfatta" dei risultati del suo ultimo intervento chirurgico, per il quale ha speso circa 25.000 dollari. Confida di ritenere che questa operazione le abbia "rovinato la vita" e "la carriera", poiché la sua immagine è fondamentale per il suo lavoro davanti alle telecamere, nelle interviste e nelle attività promozionali. La star del reality, diventata famosa dopo essere apparsa nella serie Hulu "The Secret Lives of Mormon Wives", arriva addirittura a dire di sentirsi "spaventosamente orribile" nella quinta stagione, descrivendo un "viso gonfio", occhi che "sembrano pazzi" e un aspetto completamente diverso da quello della stagione precedente. "La mia faccia ha un aspetto terribile, sono totalmente d'accordo", insiste, spiegando come questi cambiamenti la rendano "davvero molto insicura".

Procedure fraintese e pesanti effetti collaterali da sopportare

Inizialmente, Jessi desiderava solo una blefaroplastica inferiore per "correggere la forma dei suoi occhi". Su consiglio di un medico, spiega di aver accettato di aggiungere una blefaroplastica superiore e un innesto di grasso, senza comprendere appieno la portata della procedura, le sue conseguenze o il periodo di recupero. Ora spiega di non aver realmente desiderato il trasferimento di grasso, di aver "semplicemente seguito un suggerimento" e di essersi pentita di non aver "fatto più domande".

Jessi Ngatikaura sostiene inoltre che le sia stato aggiunto del grasso alle labbra senza il suo consenso, rendendole "davvero molto irregolari" e aumentando ulteriormente il suo disagio quando si guarda allo specchio. Nel tentativo di "correggere" il risultato, ha già utilizzato Kybella per ridurre parte del grasso che la fa apparire "gonfia", ma senza recuperare il suo aspetto precedente.

Una crisi di fiducia che è diventata una lezione ammonitrice

Ripensandoci, Jessi Ngatikaura ammette di essere stata "accecata dai suoi problemi di autostima" e di non vedere più quanto fosse bella prima di questi molteplici interventi chirurgici. Confida che quando riguarda la quarta stagione, pensa: "Ero davvero brava, vorrei averla vista allora", una consapevolezza che la commuove così profondamente da commuoverla in un video.

Oggi promette di "non toccarsi più il viso, se non per il Botox", e invita i suoi follower a riflettere attentamente, a informarsi e a prendersi del tempo prima di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica. "Va bene essere belle nella propria pelle e raggiungere un livello di sicurezza tale da non sentire più il bisogno di cambiare nulla", conclude, trasformando la sua dolorosa esperienza in un monito per coloro che potrebbero essere tentati di seguire la stessa strada.

Al di là della sua esperienza personale, la testimonianza di Jessi Ngatikaura mette in luce le pressioni estetiche che possono gravare sui personaggi pubblici, ma anche su molte donne nella loro vita quotidiana. La sua storia ci ricorda che la ricerca della "perfezione" può a volte mascherare una profonda mancanza di fiducia in se stesse, che la chirurgia non sempre risolve.