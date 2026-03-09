Indossando un abito corsetto, questa cantante sudafricana reinterpreta un iconico simbolo della moda

Tyla, la cantante sudafricana emergente, ha recentemente catturato l'attenzione alla settimana della moda di Parigi rivisitando con audacia un leggendario simbolo della moda.

In un abito corsetto conico, un chiaro omaggio a Gaultier

Alla sfilata Jean-Paul Gaultier Autunno/Inverno 2026/2027, Tyla ha fatto un ingresso sorprendente in prima fila, sfoggiando l'iconico abito corsetto nero della maison. Questa scelta strutturata e scultorea le ha stretto la vita, creando un'iconica silhouette a clessidra, mentre la gonna a ruota in raso, che si allargava sotto le ginocchia, aggiungeva fluidità e volume. Completato da décolleté nere a punta, un choker in pizzo bianco e delicati gioielli, questo outfit fondeva eleganza rétro e modernità chic.

Tyla partecipa alla sfilata Jean Paul Gaultier autunno inverno 2026 pic.twitter.com/oBv6yGLu6F — linda (@itgirlbackup) 8 marzo 2026

Un omaggio alle icone degli anni '90

Questo corsetto è un omaggio diretto a Madonna, che ne ha immortalato il design negli anni '90 durante l'era Jean-Paul Gaultier. Tyla, fedele al suo stile drammatico, ha rivisitato questo look iconico aggiungendo il suo tocco personale: capelli sciolti e ondulati, pelle luminosa e labbra lucide per controbilanciare la potenza architettonica complessiva. Sul red carpet, si è persino scattata un selfie vintage con un Blackberry, rafforzando l'atmosfera retrò di tendenza.

Con il suo abito corsetto conico firmato Jean-Paul Gaultier, Tyla dimostra la sua maestria nell'arte di reinterpretare le icone della moda, affermando al contempo la sua personalità esuberante. Questo look parigino, a metà strada tra la nostalgia di Madonna e l'avanguardia sudafricana, annuncia una stagione in cui il corsetto conico promette di regnare nuovamente sovrano sui red carpet di tutto il mondo.