Search here...

A 59 anni, Halle Berry rompe i tabù sulla menopausa

Léa Michel
@halleberry/Instagram

L'attrice, produttrice e modella americana Halle Berry continua ad affascinare il pubblico, non solo con il suo carisma e il suo stile, ma anche dimostrando che il glamour non ha età. Al New York Times DealBook Summit, ha lasciato ancora una volta un segno indelebile, coniugando moda, attivismo e empowerment.

Uno sguardo che simboleggia l'autoaffermazione

Apparendo su Instagram dietro le quinte del New York Times DealBook Summit, Halle Berry ha scelto un blazer blu navy con scollatura profonda, indossato senza camicia o reggiseno. Il taglio strutturato e l'unico bottone dorato uniscono un look da "sirena da ufficio" a un'eleganza decisa.

Questa scelta di abbigliamento, lungi dall'essere insignificante, trasmetteva un messaggio chiaro: quello di una donna libera e sicura di sé, disinibita di fronte alle opinioni altrui. Gli accessori dorati e il trucco discreto enfatizzavano il suo lato glamour senza distogliere l'attenzione dal messaggio principale: le voci delle donne riguardo alla loro salute e al loro benessere devono essere ascoltate.

Una voce forte per le donne in menopausa

Durante il suo discorso al summit, Halle Berry ha chiesto un maggiore riconoscimento della menopausa e della perimenopausa nel dibattito pubblico. Attraverso il suo marchio Respin Health, si batte per abbattere i pregiudizi e cambiare le politiche sanitarie che circondano questa fase naturale ma spesso stigmatizzata della vita delle donne.

"Quando non hai più pesi da sopportare, ma hai ancora tutta la forza per combattere", ha scritto su Instagram, riassumendo lo spirito combattivo che la caratterizza. Per lei, questo periodo non è una fine, ma un nuovo inizio, una "rinascita", come aveva già raccontato a Marie Claire: dice di sentirsi ora più forte e realizzata che mai.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Halle Berry (@halleberry)

Una star che ispira una nuova prospettiva sull'età

Halle Berry afferma con orgoglio di essere spesso "la più anziana nella stanza". Lungi dall'essere un peso, questo status le dà un senso di sicurezza e libertà. Afferma di non cercare più di compiacere o soddisfare le aspettative degli altri, incarnando così una maturità pienamente accolta, libera da vincoli. Il suo atteggiamento, un mix di umorismo e sincerità, ispira migliaia di donne a rivendicare il proprio potere a qualsiasi età.

Combinando scelte di moda audaci con un messaggio potente, Halle Berry sta ridefinendo il significato di invecchiare oggi. La sua apparizione in topless sotto un blazer non è stata solo una dichiarazione di stile, ma un manifesto visivo: quello di una donna che rifiuta i tabù e afferma il proprio potere. Attraverso il suo messaggio, dimostra che la menopausa non è né fonte di vergogna né una fine, ma una fase di rinascita e autoaffermazione.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
La sua macchina si è rotta dopo una giornata difficile e non si aspettava di essere aiutato da questa star.
Article suivant
"Una donna sublime": a 53 anni, Gwyneth Paltrow infiamma i social con eleganza

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Una donna sublime": a 53 anni, Gwyneth Paltrow infiamma i social con eleganza

Gwyneth Paltrow dimostra ancora una volta che raffinatezza e glamour possono essere coniugati con semplicità. La fondatrice di...

La sua macchina si è rotta dopo una giornata difficile e non si aspettava di essere aiutato da questa star.

Buku, un musicista indie americano, sta attraversando un periodo difficile con un trasloco caotico quando la sua auto...

Rihanna svela un lato inaspettato della sua vita alle Barbados

Per celebrare il 59° Giorno dell'Indipendenza di Barbados, Rihanna ha offerto ai suoi fan uno sguardo inedito sulla...

Jessica Biel mostra il suo allenamento per braccia e schiena

Jessica Biel, nota per il suo ruolo in "The Better Sister", ha recentemente condiviso un'anteprima molto richiesta della...

"Ho 36 anni e non ho figli": questa attrice rompe un tabù

In un estratto della sua apparizione al podcast "Know Thyself", l'attrice e cantautrice americana Lucy Hale afferma semplicemente:...

Con eleganza, Sofía Vergara (53 anni) fa scalpore in un abito bianco

Di recente, Sofía Vergara ha fatto scalpore alla festa di compleanno di un'amica, sfoggiando un abito di seta...

© 2025 The Body Optimist