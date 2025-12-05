Search here...

"Ho 36 anni e non ho figli": questa attrice rompe un tabù

Léa Michel
@lucyhale/Instagram

In un estratto della sua apparizione al podcast "Know Thyself", l'attrice e cantautrice americana Lucy Hale afferma semplicemente: ha 36 anni, è nubile e senza figli, e va benissimo così. Il suo intento è dire che non esiste una tempistica universale per sposarsi o mettere su famiglia, e che non bisogna affrettarsi se non ci si sente pronti, anche se la società spesso suggerisce il contrario.

Normalizzare diversi percorsi di vita

Parlando della sua età e della sua situazione personale, Lucy Hale sottolinea la pressione che grava in modo particolare sulle donne in relazione alle relazioni, alla maternità e al famigerato "orologio biologico". Il suo discorso, al contrario, promuove l'idea che ognuno progredisce al proprio ritmo, che si può costruire una carriera, conoscere se stessi e poi decidere – o meno – se avere figli in seguito, senza sensi di colpa.

Recensioni online molto positive

Negli estratti condivisi sui social media, molti utenti hanno elogiato il coraggio e la sincerità della sua affermazione. I commenti hanno sottolineato che questo argomento rimane un tabù e che è confortante sentire un'attrice famosa affermare apertamente che non essere sposata o non essere madre a 36 anni non significa essere "indietro" o "falliti". Questo tipo di messaggio contribuisce a normalizzare percorsi di vita più diversificati, lontani dai modelli imposti dalla famiglia, dalla cultura o dai media.

Affermando pubblicamente il suo status, Lucy Hale offre un punto di riferimento rassicurante a tutti coloro che si sentono fuori dal coro rispetto alle aspettative sociali e ricorda loro che il loro valore non si misura con un anello al dito, né con il numero di figli.

Léa Michel
Con eleganza, Sofía Vergara (53 anni) fa scalpore in un abito bianco

