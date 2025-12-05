"Ho 36 anni e non ho figli": questa attrice rompe un tabù

In un estratto della sua apparizione al podcast "Know Thyself", l'attrice e cantautrice americana Lucy Hale afferma semplicemente: ha 36 anni, è nubile e senza figli, e va benissimo così. Il suo intento è dire che non esiste una tempistica universale per sposarsi o mettere su famiglia, e che non bisogna affrettarsi se non ci si sente pronti, anche se la società spesso suggerisce il contrario.

Normalizzare diversi percorsi di vita

Parlando della sua età e della sua situazione personale, Lucy Hale sottolinea la pressione che grava in modo particolare sulle donne in relazione alle relazioni, alla maternità e al famigerato "orologio biologico". Il suo discorso, al contrario, promuove l'idea che ognuno progredisce al proprio ritmo, che si può costruire una carriera, conoscere se stessi e poi decidere – o meno – se avere figli in seguito, senza sensi di colpa.

Recensioni online molto positive

Negli estratti condivisi sui social media, molti utenti hanno elogiato il coraggio e la sincerità della sua affermazione. I commenti hanno sottolineato che questo argomento rimane un tabù e che è confortante sentire un'attrice famosa affermare apertamente che non essere sposata o non essere madre a 36 anni non significa essere "indietro" o "falliti". Questo tipo di messaggio contribuisce a normalizzare percorsi di vita più diversificati, lontani dai modelli imposti dalla famiglia, dalla cultura o dai media.

Affermando pubblicamente il suo status, Lucy Hale offre un punto di riferimento rassicurante a tutti coloro che si sentono fuori dal coro rispetto alle aspettative sociali e ricorda loro che il loro valore non si misura con un anello al dito, né con il numero di figli.