Con eleganza, Sofía Vergara (53 anni) fa scalpore in un abito bianco

Di recente, Sofía Vergara ha fatto scalpore alla festa di compleanno di un'amica, sfoggiando un abito di seta bianca di Laura Basci. Il delicato abito con spalline sottili presentava inserti in pizzo in vita e sopra le ginocchia, che mettevano elegantemente in risalto la sua figura.

Uno stile audace e raffinato

L'attrice della miniserie americana "Griselda" ha completato il suo look con un pendente d'argento impreziosito da pietre bianche, un delicato bracciale rosso e orecchini di diamanti, il tutto abbinato a un'elegante acconciatura. Il suo trucco era sofisticato, con ombretto marrone, eyeliner nero alato, lunghe ciglia vistose e labbra color malva.

Sofía Vergara, riconosciuta come icona di stile, conferma il suo status con questo outfit. Condivide regolarmente su Instagram i suoi look, che uniscono glamour e tendenza, offrendo un perfetto equilibrio tra eleganza e modernità.

Momenti di vita e di legame familiare

Inoltre, Sofía Vergara ha recentemente condiviso momenti dei suoi festeggiamenti autunnali con un outfit marrone composto da una canotta con schiena scoperta e una gonna a tubino fluida in tulle, accessoriata con tacchi a spillo argentati e gioielli dorati. A volte appare con suo figlio, Manolo González Vergara. La loro rara apparizione insieme su Instagram è stata notata durante una grande festa del Ringraziamento, rafforzando l'immagine di una famiglia unita.

In sintesi, questo intramontabile abito bianco dallo stile chic dimostra perfettamente la capacità di Sofía Vergara di coniugare glamour e raffinatezza.