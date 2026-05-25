Con un look scintillante, Sydney Sweeney riporta in auge una tendenza beauty degli anni 2000.

Julia P.
@sydney_sweeney / Instagram

L'attrice e produttrice americana Sydney Sweeney, che interpreta Cassie nella serie di successo "Euphoria", è al centro di una nuova tendenza beauty. Per un episodio, il capo truccatore della serie, Donni Davy, ha creato un look completamente scintillante, utilizzando strass e glitter, che rievoca un'iconica estetica degli anni 2000. Condiviso sui social media insieme a un tutorial, questo make-up ha immediatamente conquistato gli utenti di internet.

Un trucco scintillante firmato "Euphoria"

Nota per le sue scelte "audaci", la serie "Euphoria" ha reso il make-up un vero e proprio segno distintivo. Per questo nuovo look, sfoggiato dal personaggio di Cassie, il make-up artist Donni Davy ha optato per un luccichio controllato. Sulle palpebre di Sydney Sweeney, un ombretto scintillante con riflessi rosa e lilla illumina lo sguardo, ulteriormente valorizzato da un eyeliner impreziosito da strass applicati con delicatezza. Le ciglia, generosamente ricoperte di mascara, incorniciano uno sguardo volutamente "da bambola", mentre un blush rosato e labbra lucide completano questa estetica dolce e luminosa.

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Il ritorno degli strass e dei glitter degli anni 2000

Questo make-up si ispira direttamente ai codici beauty degli anni 2000, caratterizzati da un uso generoso di glitter, strass e colori vivaci. L'eyeliner tempestato di cristalli, in particolare, evoca i look iconici di quel decennio, dove lo scintillio regnava sovrano. Rievocando questa estetica, la serie conferma il grande ritorno del trend "Y2K" nel mondo beauty, già molto presente nella moda e sui social media. Una nostalgia reinterpretata in chiave contemporanea.

Con questo trucco scintillante ispirato agli anni 2000, Sydney Sweeney e il team di "Euphoria" confermano la forte influenza della serie sulle tendenze beauty. Questa tendenza luminosa ispirerà sicuramente molti look nei prossimi mesi.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
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