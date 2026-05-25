A 43 anni, Anne Hathaway risponde alle voci su presunti interventi di chirurgia estetica.

L'attrice americana Anne Hathaway ha deciso di fare chiarezza. In un'intervista alla rivista ELLE , ha affrontato le numerose speculazioni sul suo aspetto, in particolare le insistenti voci su un presunto lifting. Solitamente silenziosa su tali questioni, ha finalmente scelto di parlare.

Una dichiarazione per porre fine alle speculazioni

Interrogata sulle voci che circolavano sul suo aspetto, Anne Hathaway ha spiegato le ragioni della sua decisione di parlare. "Viviamo in un'epoca in cui le persone si sentono molto sicure di ciò che credono essere vero, e a volte ciò che credono è vero, a volte no", ha affermato. L'attrice ha ammesso una certa ambivalenza: "Le speculazioni sono diventate così intense che si sente il bisogno di fare chiarezza". Ciò è tanto più insolito data la sua consueta preferenza per la massima discrezione.

"Sono solo due trecce."

Anne Hathaway ha risposto con umorismo a un tutorial per capelli che aveva condiviso, in cui veniva mostrata un'acconciatura con trecce che conferiva un aspetto "più riposato". "Tra l'altro, queste sono decisioni mediche importanti che la gente dà per scontate", ha fatto notare. "Volevo dimostrare che no, non ho preso una decisione medica importante. Sono solo due trecce." Fedele alla sua schiettezza, ha comunque ammesso, con altrettanta sincerità, che un giorno potrebbe benissimo prendere in considerazione un lifting, una decisione che, se mai dovesse farlo, sarebbe interamente sua.

Un discorso sull'autenticità

Nel corso dell'intervista, Anne Hathaway ha parlato anche del suo rapporto con la bellezza e l'autostima. Ripensando agli inizi della sua carriera, ha confessato di essere stata "molto severa con se stessa" per paura. Per lei, la bellezza è definita soprattutto dall'autenticità: "La bellezza può contenere la bruttezza, purché contenga la verità", ha spiegato, citando un regista. Questa filosofia guida il suo rapporto più sereno con la propria immagine.

Con la sua dichiarazione, Anne Hathaway ci ricorda quanto possano diventare invadenti le speculazioni sull'aspetto delle donne (sia in pubblico che in privato). Questa sincera affermazione ribadisce il diritto di ogni donna di controllare il proprio corpo e la propria immagine senza dover dare spiegazioni.