A 69 anni, la giornalista Katie Couric risplende in uno spettacolare abito nero.

La giornalista, produttrice e documentarista americana Katie Couric ha fatto un'apparizione memorabile a New York in occasione del Gala di primavera 2026 dell'American Ballet Theatre. Elegante in un sofisticato abito nero con dettagli di grande effetto, accompagnata dal marito John Molner, ha illuminato il red carpet.

Un abito sofisticato con dettagli teatrali

Tenutosi al Cipriani 42nd Street di New York, il gala primaverile dell'American Ballet Theatre ha riunito numerose personalità del mondo dei media, della cultura e dello spettacolo. Tra gli ospiti più illustri della serata figurava Katie Couric, che per l'occasione ha scelto un abito di velluto nero reinterpretato con diversi elementi moderni.

L'abito presentava una profonda scollatura e un'ampia gonna a bolle che si prolungava in uno strascico bianco strutturato. La combinazione di nero intenso e bianco candido conferiva all'insieme un'aria teatrale, pur mantenendo un tocco di classica eleganza. Katie Couric ha impreziosito il suo outfit con diversi gioielli scintillanti, tra cui anelli, bracciali e orecchini pendenti. Un paio di décolleté nere a punta e una piccola borsa a tracolla hanno completato il look.

Un look luminoso e naturale

Anche Katie Couric ha optato per un look beauty delicato e luminoso. I suoi capelli biondo veneziano erano acconciati con una morbida piega e una riga laterale, che donava movimento al suo taglio corto. Per il trucco, sfoggiava un incarnato radioso con riflessi rosati su guance e labbra. Un ombretto leggermente iridescente accentuava ulteriormente lo sguardo. L'effetto complessivo rafforzava l'eleganza discreta (un'estetica di "lusso silenzioso") che spesso caratterizza le sue apparizioni pubbliche.

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Katie Couric, una figura influente nel mondo dei media.

Katie Couric è una delle figure più riconoscibili del panorama mediatico americano. Ex conduttrice di telegiornali e di numerosi programmi televisivi, continua a presenziare regolarmente a eventi culturali e di beneficenza. Le sue apparizioni pubbliche sono spesso apprezzate per la loro sobria eleganza e raffinatezza. Quest'ultima apparizione al gala dell'American Ballet Theatre conferma ancora una volta la sua disinvoltura sul red carpet newyorkese.

Nel suo abito nero, Katie Couric ha fatto un'apparizione straordinaria al gala di primavera dell'American Ballet Theatre a New York. Insieme al marito, John Molner, ha offerto una performance memorabile in uno degli eventi mondani più prestigiosi della stagione culturale newyorkese.