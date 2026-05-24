Madre e figlia, Cindy Crawford e Kaia Gerber, coordinano i loro look

Quando Cindy Crawford e Kaia Gerber appaiono insieme, è difficile non notare la loro sorprendente somiglianza. In occasione di un recente evento per il marchio Re/Done, madre e figlia hanno nuovamente catturato l'attenzione dei fotografi con look coordinati in denim e uno stile inconfondibilmente californiano.

Cindy Crawford e Kaia Gerber sfoggiano una collaborazione nel mondo della moda davvero notevole.

In occasione di una festa per celebrare la collaborazione tra la modella e attrice americana Kaia Gerber e il marchio Re/Done, madre e figlia si sono mostrate più volte affettuose ai fotografi. A braccetto, Cindy Crawford e Kaia Gerber hanno posato sullo sfondo di un paesaggio naturale e di un enorme logo del marchio americano.

L'evento ha incluso anche la proiezione di un cortometraggio legato alla collaborazione, in cui Kaia Gerber appare con diversi outfit ispirati all'estetica vintage e minimalista che contraddistingue Re/Done. Presenza fissa sul red carpet e nelle campagne pubblicitarie, la modella americana Cindy Crawford e sua figlia (Kaia Gerber) hanno optato questa volta per un approccio più rilassato, pur mantenendo un perfetto coordinamento.

Abbinamenti di denim in perfetto stile californiano.

Per questa apparizione, Kaia Gerber ha optato per un maglione bianco in maglia leggermente corto abbinato a jeans larghi e strappati. Ha completato il suo outfit con occhiali da sole oversize, orecchini a cerchio discreti e sandali metallizzati con cinturini.

Accanto a lui, anche Cindy Crawford sfoggiava un look total denim, composto da una camicia di jeans chiara leggermente aperta e jeans a vita alta a gamba dritta. L'ex top model ha completato l'outfit con diversi braccialetti e sandali per un tocco casual-chic. Il risultato: due look coordinati ma distinti, che giocano su tagli senza tempo e una palette di colori naturali, fedeli allo stile californiano che da tempo definisce l'immagine di Cindy Crawford.

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Una somiglianza che affascina le persone da diversi anni

Fin dal suo debutto come modella, Kaia Gerber è stata spesso paragonata a sua madre. Stessi capelli castani, lineamenti simili e stessa disinvoltura davanti all'obiettivo: Kaia viene spesso presentata come "l'erede naturale dello stile Crawford".

Nel corso degli anni, Kaia Gerber è riuscita comunque a forgiare una propria identità stilistica ben definita. Musa per le principali case di moda e presenza fissa alle Settimane della Moda, alterna look minimalisti, ispirazioni vintage e silhouette più audaci. La loro apparizione coordinata a questo evento ha ricordato come il loro stretto legame trascenda i semplici vincoli familiari, trasformandoli in un vero e proprio duo della moda, seguito con grande interesse dal settore.

Kaia Gerber è il volto principale della nuova campagna Re/Done.

L'evento ha anche celebrato il progetto creativo di Kaia Gerber con Re/Done. Il marchio, noto per il suo lavoro con il denim vintage reinterpretato, ha presentato un cortometraggio con la modella in diverse scene di vita quotidiana.

Nei video condivisi sui social media, Kaia Gerber appare con diversi look ispirati agli anni '90 e 2000: mini shorts in denim, una canotta bianca, collant neri trasparenti e jeans oversize indossati con disinvoltura. La campagna gioca su un'estetica retrò e cinematografica, fedele allo stile del marchio americano.

Il duo madre-figlia continua ad affascinare il mondo della moda.

Cindy Crawford e Kaia Gerber sono tra le coppie madre-figlia più in vista nel mondo della moda. Le loro apparizioni insieme attirano regolarmente l'attenzione, tanto per la somiglianza fisica quanto per il loro senso dello stile. Al di là dell'effetto "copia identica" spesso discusso sui social media, il loro legame sembra essere caratterizzato anche da un autentico rapporto di mentorship professionale.

Cindy Crawford, figura iconica tra le top model degli anni '90, sostiene da diversi anni la carriera della figlia in un mondo che conosce a fondo. Questa recente apparizione coordinata conferma ancora una volta la loro influenza nel settore della moda, dove incarnano una visione chic senza tempo ma al contempo accessibile.

Con i loro completi in denim coordinati e l'evidente affiatamento, Cindy Crawford e Kaia Gerber hanno ancora una volta catturato l'attenzione. Unendo la tradizione della moda allo stile moderno, il duo madre-figlia incarna un'eleganza naturale che affascina sia i fotografi che gli appassionati di moda. La loro apparizione sottolinea inoltre il ritorno in auge del denim intramontabile e delle silhouette ispirate agli anni '90, più di tendenza che mai.